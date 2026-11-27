Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Qatar

Mercedes cierra el viernes de F1 en Qatar con un dominio abrumador

Kimi Antonelli y George Russell marcaron el mejor crono de la FP2 del GP de Qatar 2026 de F1 con neumáticos medios, superando a sus rivales con los blandos.

Juanjo Sáez

Editado: 27 nov 2026, 18:12

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar 2026 de la F1 estuvo protagonizada de nuevo por el espectacular dominio de los Mercedes, junto a varias banderas rojas que alteraron el plan de los equipos a lo largo de los 60 minutos que pasaron a ser 73 minutos de acción en el Circuito de Losail debido a las banderas rojas.

Aunque ambos pilotos de Mercedes tuvieron que abortar sus primeras vueltas rápidas de simulación de clasificación con los blandos, Andrea Kimi Antonelli acabó la FP2 con el mejor tiempo gracias a su 1:23.077 con el compuesto medio, seguido por su actual compañero George Russell a 0.127s también con medios.

Por detrás y ya con los neumáticos blandos, Lando Norris fue el tercer piloto más rápido, aunque a 0.445s de distancia, con Oscar Piastri cuarto a 0.472. Algo más lentos fueron Max Verstappen e Isack Hadjar, quinto y sexto respectivamente a 0.499s y 0.506s.

Los Ferrari tampoco pudieron registrar un crono con los blandos, por lo que Charles Leclerc acabó séptimo a 1.022s y Lewis Hamilton octavo a 1.139s, ambos con medios. Además, ambos tuvieron problemas a lo largo de la FP2, el monegasco con el coche y el británico con la unidad de potencia.

El top 10 lo completaron los Racing Bulls, ya que Liam Lawson fue noveno [+1.348s] y Arvid Lindblad décimo [+1.470s], con el resto del pelotón lago más lejos.

Carlos Sainz solo pudo ser 16º a 2.762s del mejor tiempo, mientras que Fernando Alonso, tras perderse la FP1, no pudo pasar de la 19ª posición a 2.969s de la mejor referencia.

Apunta para mañana:

Resultados de la FP2 del GP de Qatar 2026 de la F1

En elaboración...

Resumen completo de los Libres 2 de F1 2026 en Qatar

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar arrancó con más actividad de lo habitual, ya que todos los coches salieron a la pista de Losail antes de cumplirse los primeros cinco minutos de FP2.

Tras las primeras vueltas cronometradas, los Mercedes se pusieron al frente de la tabla de tiempos, con George Russell marcando un 1:23.715 que era 0.092s más rápido que el registro de su compañero Andrea Kimi Antonelli. Los Ferrari, Red Bull y McLaren se colocaban inmediatamente detrás.

Los Racing Bulls empezaron la sesión una vez más como los mejores del resto, con Arvid Lindblad a 1.115s de la referencia en esos primeros minutos, seguidos por los Audi.

Charles Leclerc protagonizaba el primer susto de los Libres 2 tras un trompo que ensució mucho la pista, al mismo tiempo que Fernando Alonso, tras perderse la FP1, marcaba un 1:28.726 que le dejaba en la última posición a casi 5 segundos de distancia.

En ese momento, Russell bajaba todavía más la referencia hasta el 1:23.338, justo antes de que Antonelli le mejorase con un 1:23.077. Prácticamente al mismo tiempo, Max Verstappen se colocaba tercero a 0.754s de distancia.

En Ferrari los problemas no mejoraban y Leclerc regresaba al garaje, bajándose incluso del SF-26 después de haber dicho por radio que "el coche no se siente nada bien".

En Aston Martin, Alonso también regresaba a boxes y se bajaba de su coche, dando así paso a los mecánicos para desmontar parcialmente el monoplaza y cambiar reglajes.

Tras algo más de 20 minutos de Libres 2, todos los pilotos entraron en sus garajes para realizar cambios en sus coches y montar los neumáticos blandos antes de regresar a la pista para realizar las simulaciones de clasificación.

Ni los Red Bull ni los McLaren lograron superar el tiempo de los Mercedes con medios, con Lando Norris siendo el rival más cercano a 0.445s, una diferencia considerable teniendo en cuenta la diferencia de compuestos y de momento de la vuelta.

Poco después Russell sí mejoró y pintó de morado los dos primeros sectores con blandos, pero tuvo que abortar su vuelta al llegar a la recta de meta debido a una bandera roja por la cantidad de grava que había sobre el asfalto.

Unos cinco minutos después, con 26 minutos todavía en el cronómetro, el semáforo volvió a ponerse en verde y prácticamente todos los coches salieron a la pista.

Con blandos nuevos, Antonelli también se vio obligado a abandonar su vuelta rápido por otra bandera roja poco después de que el semáforo se pusiese en verde, debido a que Pierre Gasly hizo un trompo y se quedó atascado en la grava.

Cuando la FP2 se reanudó a poco más de 10 minutos para el final, la mayoría de pilotos regresó al trabajo de simulación de carrera, con el compuesto medio mayormente. Sin embargo, la FIA comunicó que la sesión de alargaba 13 minutos para compensar todo el tiempo perdido.

Por detrás, Fernando Alonso sí marcó un tiempo con el compuesto más blando y se colocó 19º a 3.441s de la referencia, por delante de los Cadillac y de Lance Stroll.

Alonso fue el único piloto que mejoraba sus tiempos y con blandos de seis vueltas marcaba un 1:26.046 que reducía la diferencia con la cabeza del pelotón a 2.969s.

En los últimos minutos de Libres 2, Lewis Hamilton provocó un VSC después de que su Ferrari se quedase tirado tras un problema en el motor que le dejó sin potencia.

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