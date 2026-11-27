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Fórmula 1 GP de Qatar

Norris ya descarta la victoria en Qatar: "Doblete de Mercedes y nosotros, ojalá, terceros"

Norris ve a Mercedes en otra liga en Qatar y cree que la distancia de McLaren de siete décimas por vuelta es real: su objetivo pasa por ser tercero.

Juanjo Sáez

Editado: 27 nov 2026, 19:16

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La FP2 del GP de Qatar 2026 confirmó el potencial de McLaren para por ahora ser la segunda fuerza de la parrilla, por detrás de Mercedes.

Lando Norris terminó tercero con un 1:23.522, a 0.445 segundos de Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri fue cuarto, apenas 0.027s por detrás de su compañero. Los dos McLaren se situaron por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar, aunque el piloto británico no cree que eso cambie la fotografía real del rendimiento.

"Creo que estamos bien en comparación con todos, excepto Mercedes. Mercedes está en otra liga respecto al resto de equipos ahora mismo. Se ve claramente lo lejos que estamos de ellos", reconoció nada más bajarse del coche.

El piloto británico no considera que la diferencia se deba a que Mercedes haya encontrado una solución específica para Losail. A su juicio, la superioridad de los alemanes responde a un rendimiento global que también se traslada a otros circuitos.

"No es que haya algo que funcione mejor para ellos aquí. Se puede ver claramente que, si son rápidos aquí, también lo serán en muchos otros circuitos por la misma razón. Creo que es más una constatación de dónde estamos respecto a ellos", señaló.

McLaren, eso sí, parece estar en una posición competitiva frente al resto de sus rivales. Norris cree que su equipo se encuentra en una posición similar a Red Bull.

"Al mismo tiempo, en comparación con los demás [equipos punteros], parece que estamos en una zona similar, y eso es algo positivo", apuntó.

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Norris no cree que McLaren pueda cerrar la brecha con Mercedes durante la noche. El británico considera que la diferencia de rendimiento es real y que no existe margen suficiente para dar un salto que les permita luchar por la pole o la victoria.

"No, no creo que podamos hacer mucho durante la noche para cerrar la distancia. Creo que la diferencia probablemente es la que hay. Diría que son unas siete décimas por vuelta. No nos estamos acercando a eso.

Por ello, el objetivo de McLaren parece bastante definido de cara a la clasificación del sábado: intentar colocarse inmediatamente detrás de los Mercedes y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir.

"Ha sido evidente desde la primera vuelta. Mercedes primero y segundo, y nosotros, esperemos, en tercera posición", concluyó el campeón del mundo de F1 en 2025.

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