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Fórmula 1 GP de Qatar

Leclerc, tras un viernes a un segundo en Qatar: "No tengo ni idea de qué podemos hacer"

Ferrari se quedó a más de un segundo de Antonelli en las dos sesiones de Qatar. Leclerc perdió tiempo por daños en el suelo y Hamilton se quedó parado, pero al monegasco le preocupa más la falta de ritmo.

Pol Hermoso

Editado: 27 nov 2026, 19:43

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Si algo le había dado Ferrari este año a los que todavía esperaban un buen fin de semana era el viernes. Más de una vez, los de Maranello empezaron arriba y se fueron diluyendo a medida que el resto afinaba sus coches. En el Gran Premio de Qatar, Ferrari se ha quedado incluso sin ese primer día de tregua. Y a Charles Leclerc, después de dos sesiones, lo que más le cuesta es explicar por qué.

En los Libres 1, Andrea Kimi Antonelli arrasó. Le sacó medio segundo a George Russell, segundo con el otro Mercedes, y dejó a Leclerc a 1,2 segundos y a Lewis Hamilton a 1,3. Con semejante diferencia incluso entre compañeros de equipo, quedaba por ver cuánto de aquella distancia era cosa de Antonelli. Los Libres 2 despejaron parte de la duda. El italiano volvió a ser el más rápido, pero Russell se quedó a una décima, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen a unas cuatro e Isack Hadjar a medio segundo. Leclerc seguía a un segundo. Hamilton, a 1,1.

Después de Las Vegas, el Circuito Internacional de Losail ofrecía un escenario distinto, con menos peso de las rectas y mucho más de lo que el coche puede hacer en las curvas rápidas. El cambio de circuito apenas movió a Ferrari en la tabla. Y Leclerc encontró todavía menos consuelo cuando miró lo que había pasado con el depósito lleno.

"En general, el ritmo ha sido muy, muy pobre. Con poca gasolina, con mucha gasolina... Normalmente, con mucha gasolina es donde somos fuertes, pero hoy no teníamos ritmo en absoluto", explicó el monegasco. "Fuimos muy lentos desde la primera vuelta de la mañana hasta la última de los Libres 2. Es muy difícil entender qué es lo que se sale de lo normal".

Un suelo dañado, un Ferrari parado y pocas respuestas

Leclerc cree que su mejor vuelta de los Libres 2 fue la primera. Dañó el suelo al pasar por un piano y, cuando perdió el control del coche y se salió de pista, sospecha que agravó los daños. Ferrari acabó cambiándole el suelo, una reparación que le costó buena parte del rodaje con los medios. "Pero, sinceramente, esa ni siquiera es la razón por la que éramos lentos", dijo.

En el otro lado del garaje, Hamilton terminó el viernes con el coche parado por un problema en la unidad de potencia. Leclerc le quitó peso a la avería de cara al resto del fin de semana y recordó que Ferrari estaba utilizando unidades con bastante kilometraje. Su preocupación era lo que marcaba el cronómetro cuando los dos coches sí estaban en pista.

El monegasco cree que hay algún factor que todavía se les escapa. También le sorprendió la ventaja de Mercedes, incluso contando con que tiene el mejor coche. Ferrari tiene una noche para revisar los datos antes de la clasificación, y a Leclerc le preguntaron si se le ocurría algún cambio capaz de darle la vuelta al fin de semana.

"Ahora mismo no tengo ni idea de qué podemos hacer mucho mejor para darle la vuelta a la situación. Y eso es un poco lo que necesitamos".

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