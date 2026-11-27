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Fórmula 1 GP de Qatar

Sainz lanza un dardo a Colapinto: "No sé que hace los viernes, supongo que es joven"

Franco Colapinto se tiró por dentro de Carlos Sainz en los Libres 2 de Qatar y sorprendió hasta a George Russell. El español recordó que ya van varios viernes con algún encontronazo.

Pol Hermoso

Editado: 27 nov 2026, 19:15

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

George Russell venía detrás y le bastaron dos palabras por radio para resumir la escena: "Oh, wow". Carlos Sainz estaba en plena vuelta en los Libres 2 del GP de Qatar de Fórmula 1 cuando Franco Colapinto se tiró por el interior y le adelantó. El argentino vio el hueco, el británico se llevó el susto y el español se guardó el comentario para cuando salió del coche.

"Ya van un par de viernes en los que Franco me lo ha puesto un poco difícil", dijo Sainz cuando le preguntaron por la maniobra. "No entiendo qué hace los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que es joven".

La frase tenía algo de guasa y también bastante de recado. Sainz y Colapinto ya habían tenido un encontronazo el viernes anterior en Las Vegas, y al madrileño le salió hablar en plural en cuanto le mencionaron al piloto de Alpine.

Le preguntaron si merecía la pena hablarlo con él. "Puede ser", zanjó. Y ahí acabó la conversación.

Sainz ve algo más de ritmo del que esperaba en Qatar

Sainz terminó 18º en los Libres 1 y 16º en los Libres 2, dos resultados que encajan con lo que Williams esperaba del Circuito Internacional de Losail. El equipo venía de un buen fin de semana en Las Vegas, donde el español terminó octavo, pero las curvas rápidas y enlazadas de Qatar ponen el foco en la aerodinámica, uno de los puntos débiles del coche. Y aun así, Sainz se bajó del Williams con la sensación de que había algo más en el cronómetro.

"Quizá somos un poco más competitivos de lo que esperábamos si conseguimos cerrar las vueltas, pero nos está costando cerrarlas", explicó. "Siempre hay algún latigazo, algo de subviraje o un equilibrio que quizá no funciona durante toda la vuelta".

Al madrileño sí le dio tiempo a montar el blando en la segunda sesión. Lo que le faltó fue la última curva. "Tuve un latigazo fuerte en la última curva y no pude completar bien la vuelta", contó. En un circuito donde cuesta tanto encadenar una vuelta limpia con ese Williams, su lectura del viernes fue algo más optimista que la de la tabla de tiempos.

"Esperaba estar entre el 17º y el 19º. Si hubiera cerrado bien un par de vueltas hoy, quizá estaríamos 14º o 15º, que es algo mejor de lo esperado. Nos quedamos con eso como algo positivo".

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