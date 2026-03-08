Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Russell tenía suficiente batería para la salida del GP de Australia 2026 de la F1, lo que permitió a Leclerc colocarse líder, pero luego pudo reponerse.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
George Russell, Mercedes

El ganador del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1, George Russell, atribuyó su mal inicio en la primera carrera del año a que se había quedado sin batería en la parrilla, lo que le abrió la puerta a Charles Leclerc en los primeros metros.

Tanto Russell como su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, tuvieron una mala salida en Albert Park. El británico cayó al segundo puesto cuando Leclerc hizo una gran rápida para colocarse delante, mientras que el italiano cayó a la séptima posición al verse superado por pilotos como Lewis Hamilton, Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Aunque Russell luchó con Leclerc por el liderato en las primeras vueltas, una batalla que, en un principio, parecía perder, la aparición del coche de seguridad virtual (VSC) por el abandono de Hadjar con su Red Bull permitió al británico de Mercedes relativamente temprano.

En cambio, Ferrari decidió no aprovechar ninguno de los dos periodos de VSC en la primera mitad de la carrera, algo que permitió a Mercedes volver a la primera y segunda posición en Melbourne.

Crónica y mundiales:

Russell dijo que, tras la salida, fue difícil mantener el liderato debido a las diferentes estrategias de despliegue utilizadas al principio de la carrera, y también al modo recta que le provocó subviraje al salir de la curva 8.

"Me siento increíble. Ha sido una lucha tremenda al principio", dijo Russell. "Sabíamos que iba a ser difícil. Llegué parrilla y vi el nivel de mi batería: ¡no tenía nada en el depósito! Hice una mala salida y luego, obviamente, hubo algunas batallas muy reñidas con Charles".

"Teníamos la sospecha de que iba a ser un poco como un efecto yo-yo y, tan pronto como uno de nosotros se ponía delante, parecía imposible evitarlo".

"Obviamente, con este modo recta perdemos mucho agarre en la parte delantera del coche, por lo que tendemos a subvirar mucho en esas curvas. Así que creo que quizá la FIA tenga que mejorar un poco esto, porque era un poco peligroso", concluyó el primer líder de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

