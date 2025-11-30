Verstappen se burla de la estrategia de McLaren F1 en Qatar
Max Verstappen aún tiene opciones de lograr su quinto título mundial consecutivo en la Fórmula 1. Gracias a su victoria en el Gran Premio de Qatar y a la estrategia de McLaren, la lucha por el campeonato llegará a la última carrera en Abu Dhabi.
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Tras una carrera sprint bastante aburrida, los pilotos volvieron a alinearse el domingo en el circuito internacional de Losail para el plato fuerte del fin de semana. Max Verstappen lo hizo desde la tercera posición en la parrilla y señaló antes de la salida que la primera curva era la mejor oportunidad para atacar.
En la práctica, cumplió su palabra. Verstappen arrancó mejor que Lando Norris y adelantó inmediatamente al líder del campeonato. Una trama aún más importante llegaría en la vuelta 7. El toque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly provocó un coche de seguridad, del que prácticamente todo el pelotón se aprovechó para cumplir una de las dos paradas obligatorias. Sin embargo, la clave está en "prácticamente", ya que ambos McLaren F1 se quedaron fuera.
Todo ello convirtió el Gran Premio de Qatar en un intrigante combate estratégico. McLaren defendió que tendría "más flexibilidad", pero aún debía parar dos veces, mientras que Verstappen solo tenía una parada pendiente. Además, el ritmo de carrera de Verstappen con los medios y con los duros fue bueno —quizá incluso sorprendentemente bueno—.
El neerlandés ya estaba pegado a la estela de Norris cuando este tuvo que volver a entrar en boxes. Todo ello le dio a Verstappen su 70ª victoria en la F1, pero lo más importante es que redujo su desventaja en el campeonato a doce puntos, después de que Norris recibiera un puesto extra gracias a Andrea Kimi Antonelli. En cualquier caso, el título se decidirá en Abu Dhabi.
"Esta fue una carrera increíble para nosotros", dice Verstappen. "Como equipo tomamos la decisión correcta al hacer una parada durante el coche de seguridad, fue inteligente. Y, por supuesto, estoy súper contento de ganar aquí. Seguimos en la lucha por el título hasta el final. Increíble".
Al señalarle que tuvo ritmo durante toda la carrera para mantener a los McLaren bajo presión, responde: "Sí, creo que todo se desvió un poco por lo que ocurrió, pero para nosotros fue simplemente un fin de semana muy fuerte en un momento que en teoría era complicado. Pero aun así ganamos la carrera, y eso es lo más importante".
El momento decisivo resultó ser esa parada bajo coche de seguridad. Los McLaren siguieron en pista, para sorpresa de Verstappen. "Pensé: ¡esa es una jugada interesante! Sabía que eso naturalmente nos daba un poco de ventaja, pero tienes que mantener los neumáticos vivos: 25 vueltas son muchas, el desgaste aquí es enorme. Pero por suerte todo salió bien". Sobre sus opciones al título, es claro: "Ahora todo es posible. Ya veremos. No me preocupa demasiado".
Las mejores imágenes del domingo en Qatar
