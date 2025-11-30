Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen se burla de la estrategia de McLaren F1 en Qatar

Max Verstappen aún tiene opciones de lograr su quinto título mundial consecutivo en la Fórmula 1. Gracias a su victoria en el Gran Premio de Qatar y a la estrategia de McLaren, la lucha por el campeonato llegará a la última carrera en Abu Dhabi.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Tras una carrera sprint bastante aburrida, los pilotos volvieron a alinearse el domingo en el circuito internacional de Losail para el plato fuerte del fin de semana. Max Verstappen lo hizo desde la tercera posición en la parrilla y señaló antes de la salida que la primera curva era la mejor oportunidad para atacar.

En la práctica, cumplió su palabra. Verstappen arrancó mejor que Lando Norris y adelantó inmediatamente al líder del campeonato. Una trama aún más importante llegaría en la vuelta 7. El toque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly provocó un coche de seguridad, del que prácticamente todo el pelotón se aprovechó para cumplir una de las dos paradas obligatorias. Sin embargo, la clave está en "prácticamente", ya que ambos McLaren F1 se quedaron fuera.

Todo ello convirtió el Gran Premio de Qatar en un intrigante combate estratégico. McLaren defendió que tendría "más flexibilidad", pero aún debía parar dos veces, mientras que Verstappen solo tenía una parada pendiente. Además, el ritmo de carrera de Verstappen con los medios y con los duros fue bueno —quizá incluso sorprendentemente bueno—.

El neerlandés ya estaba pegado a la estela de Norris cuando este tuvo que volver a entrar en boxes. Todo ello le dio a Verstappen su 70ª victoria en la F1, pero lo más importante es que redujo su desventaja en el campeonato a doce puntos, después de que Norris recibiera un puesto extra gracias a Andrea Kimi Antonelli. En cualquier caso, el título se decidirá en Abu Dhabi.

El mundial al rojo vivo:

"Esta fue una carrera increíble para nosotros", dice Verstappen. "Como equipo tomamos la decisión correcta al hacer una parada durante el coche de seguridad, fue inteligente. Y, por supuesto, estoy súper contento de ganar aquí. Seguimos en la lucha por el título hasta el final. Increíble".

Al señalarle que tuvo ritmo durante toda la carrera para mantener a los McLaren bajo presión, responde: "Sí, creo que todo se desvió un poco por lo que ocurrió, pero para nosotros fue simplemente un fin de semana muy fuerte en un momento que en teoría era complicado. Pero aun así ganamos la carrera, y eso es lo más importante".

El momento decisivo resultó ser esa parada bajo coche de seguridad. Los McLaren siguieron en pista, para sorpresa de Verstappen. "Pensé: ¡esa es una jugada interesante! Sabía que eso naturalmente nos daba un poco de ventaja, pero tienes que mantener los neumáticos vivos: 25 vueltas son muchas, el desgaste aquí es enorme. Pero por suerte todo salió bien". Sobre sus opciones al título, es claro: "Ahora todo es posible. Ya veremos. No me preocupa demasiado".

Las mejores imágenes del domingo en Qatar

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Vista general de la red

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
90

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones
Siguiente artículo Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"

Mejores comentarios
Ronald Vording
Más de
Ronald Vording
Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"

Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"
¿La regla de los neumáticos en Qatar beneficia a Red Bull y perjudica a McLaren?

¿La regla de los neumáticos en Qatar beneficia a Red Bull y perjudica a McLaren?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿La regla de los neumáticos en Qatar beneficia a Red Bull y perjudica a McLaren?
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026
Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025

Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris

Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris
Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Últimas noticias

Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1

Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1