Verstappen responde a los rumores: "La gente siempre sale con cosas diferentes"

El piloto neerlandés aseguró que le desconcertaron los rumores que circularon durante el verano sobre el supuesto uso de frenos asimétricos por parte de Red Bull, y se dirigió a los equipos rivales que intentaban crear problemas. Después de un dominante comienzo en la temporada 2024 de Fórmula 1, la suerte de los de Milton Keynes dio un giro tras el Gran Premio de Miami, cuando McLaren introdujo un importante paquete de mejoras que convirtió su monoplaza en uno ganador.

Los austriacos sufrieron al inicio para responder a su caída de rendimiento, y su última victoria se remonta al Gran Premio de España, y solo comenzó a dar problemas de pilotaje en las últimas citas. Las especulaciones sobre el origen de los contratiempos aumentaron en verano, cuando la FIA endureció su reglamento sobre las frenadas asimétricas, y de hecho cerró una laguna para el reglamento de 2026, además de que lo añadieron a la normativa de este año.

La federación internacional confirmó además de que el cambio de normativa no fue a raíz de que ningún conjunto utilizara un sistema que la nueva redacción prohibía, pero eso no impidió que las especulaciones sugirieran que era Red Bull quien estuvo utilizando una solución que después tuvo que retirar del RB20. En declaraciones en exclusiva Motorsport.com, el holandés reflexionó sobre todo el episodio, y las críticas que recibió su escudería, con cierto todo de humor.

"La gente siempre sale con cosas diferentes", dijo. "Me parece realmente extraño cómo se les ocurren algunas de esas cosas, pero es lo que es, es parte del juego, pero normalmente lo dejo pasar. Llevo diez años en la Fórmula 1 y no pierdo el tiempo con esas historias, apenas leo nada sobre la categoría de todas formas".

"A veces veo algo, o alguien me dice, '¿has visto lo que ha dicho esta y aquella persona?', pero yo siempre digo que la gente puede pensar lo que quiera, no voy a malgastar mi energía en eso, así que no me importa lo que digan los demás", continuó Max Verstappen.

Red Bull también recibió críticas de los rivales por su caída de rendimiento y sus luchas de poder fuera de la pista, lo que llevó al CEO de los de Woking, Zak Brown, a decir que los de las bebidas energéticas se "desestabilizaron", además de que describió al equipo como un ambiente "bastante tóxico".

El neerlandés respondió: "La gente que dice todo tipo de cosas debería centrarse en su propia escudería. No es nada específicamente contra Zak Brown, se aplica a todo el mundo, la gente solo tiene que centrarse en sí mismos, y eso es lo que estoy haciendo también".

La rivalidad entre los austriacos y británicos también se encendió en el trazado, y McLaren los superó en el campeonato de constructores, además de que Lando Norris está justo por detrás en el mundial de pilotos, con alta tensión entre ellos tras su incidente en el Gran Premio de Austria. Sin embargo, el holandés no cree que las cosas se vuelvan tan tensas como lo fueron durante el tenso enfrentamiento en 2021 contra Lewis Hamilton.

"Ahora mismo todavía tenemos cuatro equipos al frente, mientras que entonces solo tenías a las mismas dos personas al frente", explicó. "El 2021 fue mi primer campeonato del mundo, así que ya fue muy diferente, creo que ahora estoy un poco más relajado. Quiero ganar, y voy a hacer todo lo posible para defender esa ventaja [de 52 puntos], pero la sensación es muy diferente a la de 2021".

