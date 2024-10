¿Cuándo pueden Verstappen o Norris ganar el título de F1 2024?

siete victorias en diez carreras, por lo que parecía que El piloto neerlandés comenzó la temporada 2024 de Fórmula 1 con, por lo que parecía que Max Verstappen se encaminaría hacia otro campeonato, pero sus rivales consiguieron mejorar, y tiene en Lando Norris un duro contrincante para lo que resta de campaña, ya que su monoplaza parece el más rápido en la actualidad.

su ventaja se redujo de 69 puntos a 52 con el británico, que es su inmediato perseguidor. En McLaren dieron con la tecla y están en la primera posición del mundial de constructores, con cuatro triunfos desde la última vez que el holandés se subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de España. Desde entonces, se disputaron ocho pruebas, y en ese tiempo,

El inglés venció en dos de las últimas cuatro carreras, y está luchando por su primer título, pero esa mejora en su estado de forma pudo haber llegado demasiado tarde. Así pues, ¿cuáles son las diferentes posibilidades de ganar el campeonato y cuándo es la primera vez que alguien puede proclamarse campeón?

¿Qué pilotos pueden ganar el campeonato del mundo de F1 en 2024?

por lo que quedan en disputa 180 puntos. Por lo tanto, siete pilotos todavía pueden convertirse matemáticamente en campeonatos en la temporada 2024, desde Max Verstappen hasta el séptimo clasificado que es A la temporada 2024 de Fórmula 1 le quedan seis grandes premios, con tres carreras al sprint,. Por lo tanto, siete pilotos todavía pueden convertirse matemáticamente en campeonatos en la temporada 2024, desde Max Verstappen hasta el séptimo clasificado que es George Russell , quien está a 176 unidades de distancia.

Su compañero, Lewis Hamilton , está 19 puntos por delante, en la sexta posición, mientras que su desventaja con Carlos Sainz es de 16 unidades al estar en la quinta plaza. Eso significa que el español está a 141 puntos, por lo que todos ellos necesitan casi un milagro para cosechar el título, pero desde el cuarto lugar, todo está mucho más apretado.

pero 34 unidades por delante está Lando Norris, el único rival de Max Verstappen con posibilidades reales. Oscar Piastri está a 94 unidades del holandés, y es el que menos posibilidades tiene, ya que Charles Leclerc es tercero, a 86 puntos del líder. Una diferencia tan grande significa que es poco probable que el monegasco pueda ser campeón,

¿Cómo puede Lando Norris convertirse en campeón del mundo de F1 en 2024?

Lando Norris debe superar a Max Verstappen en una media de 6 puntos en los grandes premios restantes para convertirse en campeón del mundo en la temporada 2024 de Fórmula 1. Si eso sucede, el título se decidiría en el final de la campaña, en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero el británico podría sentencia el campeonato antes de eso, por ejemplo, si consigue el máximo botín en las últimas rondas y el neerlandés ni puntúa.

En ese caso, el inglés sería campeón después de la carrera al sprint en el Gran Premio de Qatar, en el penúltimo fin de semana del año. Casualmente, serían dos cursos consecutivos en el que el título se decidiría un sábado, ya que Max Verstappen lo logró en ese mismo lugar durante el 2023 al superar a sus contrincantes.

Situación antes de Estados Unidos México Brasil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Puntos restantes 180 146 112 86 52 26 Número de puntos de Lando Norris 279 313 339 373 407 433 Ventaja de Max Verstappen a Lando Norris Líder por 52 Líder por 18 Por detrás por 8 Por detrás por 42 Por detrás por 76 Por detrás por 102

Sin embargo, que Max Verstappen no sume otro punto esta temporada es casi improbable, especialmente cuando el Gran Premio de Australia fue la única cita en la que no estuvo entre los diez mejores. Por lo tanto, si Lando Norris gana todo lo que queda, además de cada punto adicional por la vuelta rápida, necesita que su rival termine segundo o peor en las últimas seis pruebas, y no más allá de tercero en las carreras al sprint.

Así que, la importancia de los sábados podría ser muy alta, y se debe a que si se da el escenario anterior, el británico sería campeón por 2 puntos, pero si el neerlandés termina segundo esos días y termina en esa misma posición los domingos, se llevaría su cuarto título. No obstante, el de McLaren tiene tan solo tres victorias en 2024, por lo que es poco probable que gane todo.

Así pues, para mantener una media de 6 unidades sobre el de Red Bull en cada cita, necesita que su contrincante sea cuarto o peor en cada gran premio en caso de que termine segundo en todos ellos. Sin embargo, si es tercero, el holandés no puede ir más allá del sexto lugar, mientras que ser octavo o peor no le valdría a Lando Norris, además de que en las carreras al sprint ha de ser tercero como mínimo.

Si Lando Norris acaba en esta posición final en los grandes premios... Entonces Max Verstappen debe ser Si Lando Norris acaba en esta posición final en la carrera sprint... Entonces Max Verstappen debe ser 1º 2º o peor 1º 7º o peor 2º 4º o peor 2º 8º o peor 3º o peor 6º o peor 3º o peor 9º o peor 4o 7º o peor 4o 9º o peor 5o 8º o peor 5o 9º o peor 6o 9º o peor 6o 9º o peor 7º o peor 11º o peor 7º o peor 9º o peor 8º o peor 11º o peor 8º o peor 9º o peor 9 11º o peor 9 9º o peor 10º o peor 11º o peor 10º o peor 9º o peor

También hay dudas sobre si Lando Norris puede mantener esa media de puntos, ya que en los últimos seis grandes premios, Max Verstappen sumó 76 unidades, por las 108 de su rival, lo que hace una media de 5,3 a favor del británico. Así que el neerlandés sigue siendo el favorito para ganar el campeonato, sobre todo, porque su rival es probable que no saque el máximo botín en cada cita.

Cómo puede Max Verstappen convertirse en campeón del mundo de F1 en 2024?

Los números para que Max Verstappen se convierta en campeón del mundo son mucho más sencillas, ya que el máximo total de puntos que puede sumar Lando Norris es de 459, solo 128 más de los que ya tiene el holandés. Así que 129 unidades en lo que resta de año son suficientes para él, y eso equivale a unas cinco victorias y algunos puntos más en las carreras al sprint, pero no es muy realista después de ver que lleva ocho pruebas sin vencer, y solo estuvo en el podio en tres ocasiones.

En ese periodo, es más un juego de porcentajes para el neerlandés, ya que el monoplaza de su contrincante es muy superior. Ese objetivo de 129 puntos también está considerando únicamente la posibilidad de que el inglés sume el máximo botín durante el resto de la campaña, por lo que seguirá disminuyendo a medida que la temporada se aproxime a su fin.

En caso de que Max Verstappen termine por encima de Lando Norris en un gran premio, contribuirá en gran medida a proclamarse campeón, y también podría hacerse con el título tras la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar si la diferencia de puntos se mantiene como está, pero eso no es lo más pronto que se puede proclamar con el título.

Si se da el escenario improbable de que consiga el máximo de puntos en cada uno de los seis fines de semana restante, y el británico no puede sumar nada, el holandés tendrá de vuelta su corona después de la prueba del sábado en el Gran Premio de Brasil, en el penúltimo evento del año.

Situación antes de Estados Unidos México Brasil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Puntos restantes 180 146 112 86 52 26 Puntos de Max Verstappen 331 365 391 417 451 477 Desventaja de Lando Norris 52 86 112 138 172 198

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!