Fórmula 1 GP de México
Verstappen bromea sobre qué tiene Antonelli que él no tenía a los 20 años
Verstappen responde con su habitual sentido del humor cuando le preguntan por la mayor diferencia entre él y el campeón del mundo más joven de la F1. Más en serio, el neerlandés destaca la humildad y la naturalidad de Antonelli.
Ronald Vording
Publicado: 5 nov 2026, 11:25
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Tras el Gran Premio de México, Andrea Kimi Antonelli ha entrado en los libros de historia como el campeón del mundo más joven de la Fórmula 1. El italiano ha arrebatado el récord a Sebastian Vettel, quien ya había asegurado en Monza que estaría encantado de que Antonelli superara su marca y que los récords están para batirse.
Con las actuales normas de la superlicencia, será un desafío enorme rebajar todavía más el récord de Antonelli (20 años, dos meses y siete días), ya que alguien tendría que conquistar su primer título mundial siendo todavía adolescente.
Todo ello pone de manifiesto lo especial que es el logro de Antonelli, aunque Verstappen ofreció una respuesta bastante directa poco antes de que el italiano se proclamara campeón, cuando le preguntaron qué diferenciaba exactamente al protegido de Mercedes de la mayoría de los pilotos jóvenes: "Más talento".
Cuando le preguntaron si realmente era tan sencillo, el tetracampeón del mundo continuó: "Bueno, desde luego eso ayuda mucho. Y, por supuesto, también ha recibido una buena orientación desde muy pequeño por parte de su padre. Su padre sabe mucho más de carreras que un padre cualquiera y, si además tu hijo tiene una cantidad enorme de talento, eso ya ayuda muchísimo".
A la orientación de Marco Antonelli se suma, naturalmente, la confianza y el apoyo de Mercedes, algo que el propio Antonelli destaca con frecuencia. El director del equipo, Toto Wolff, siempre ha respaldado a su protegido, incluso durante los momentos difíciles del año pasado, y con alguien tan experimentado como Peter Bonnington entre las personas que trabajan a su lado, Antonelli difícilmente podría desear un entorno mejor.
Cuando le preguntan a Verstappen qué cualidad tiene Antonelli que él mismo no poseía a los 20 años, el neerlandés provoca las risas al responder con el rostro completamente serio: "Bueno, él habla italiano...".
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Más allá de que el vocabulario italiano de Verstappen sea considerablemente menos impresionante, el piloto de Red Bull insiste en que ambas situaciones no pueden compararse realmente.
"No se puede comparar. Yo empecé en la Fórmula 1 con 17 años y durante muchísimo tiempo no tuve un coche con el que pudiera luchar por el campeonato", explicó Verstappen. "Ese fue, obviamente, el mayor problema, pero el hecho de que Kimi lo esté haciendo tan bien a esa edad es muy impresionante".
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Con estas palabras, Verstappen se refiere, naturalmente, a sus inicios en Toro Rosso y a sus primeros años en Red Bull, que fueron especialmente complicados debido al bajo rendimiento del motor Renault. Como consecuencia, Verstappen solo podía luchar por victorias puntuales y no dispuso de un monoplaza con el que aspirar al título por primera vez hasta 2021, su séptima temporada en la Fórmula 1.
Aunque los años anteriores fueron comprensiblemente frustrantes por la falta de un coche competitivo, también le dieron al neerlandés la oportunidad de desarrollarse relativamente lejos de los focos. Según Verstappen, Antonelli no tuvo esa posibilidad porque llegó directamente a un equipo puntero.
"Creo que el año pasado fue difícil para él en determinados momentos. Pero, por supuesto, también se aprende de eso, y son cosas que tienen que pasar para crecer. Es normal en una temporada de debut", explicó Verstappen.
"Cuando pilotas para un equipo puntero, todo se examina mucho más de cerca. No puedes desarrollarte realmente lejos de los focos, pero él gestionó muy bien esa situación de cara a este año. Estuvo ahí desde el principio de la temporada".
Más allá de las cualidades de Antonelli como piloto, Verstappen considera que hay otro aspecto todavía más importante: cómo se comporta el italiano de 20 años como persona y cómo parece mantenerse ajeno a la fama. Antonelli tiene los pies en la tierra, y Verstappen asegura que eso es lo que más valora de él.
"Es simplemente un chico normal. No se comporta como si fuera una estrella del rock o una superestrella. Es una persona muy auténtica. Tiene un buen corazón y eso es algo que valoro muchísimo".
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