Fórmula 1

¿Karma? ¡Dos patrocinadores dejaron Mercedes cuando apostaron por Antonelli!

Toto Wolff ha revelado que entre los que dudaron de que era lo correcto ascender a Antonelli ante la marcha de Hamilton a Ferrari estaban dos patrocinadores que se fueron.

Jose Carlos de Celis Roberto Chinchero

Editado: 4 nov 2026, 17:48

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si hay alguien que ha podido sonreír durante todo este año con esa increíble sensación de 'tenía razón' es Toto Wolff. El jefe de Mercedes apostó fuertemente por Andrea Kimi Antonelli mientras muchos dudaban, y ahora ha visto a su protegido coronarse campeón del mundo de F1 a falta de cuatro carreras.

Tal eran las dudas que ahora Wolff ha revelado que incluso patrocinadores dejaron el equipo cuando decidieron subir al joven italiano de entonces 18 años: "Teníamos dos patrocinadores que nos dejaron por eso. Me preguntaron: 'Kimi Antonelli, ¿quién se supone que es ese niño?'" dijo Wolff en Sky F1. "Y hubo otros que se han quedado con nosotros hasta hoy, y ahora recogen los frutos."

Cuando antes del inicio de la temporada 2024 se hizo oficial la marcha de Hamilton a Ferrari, Mercedes tuvo que buscar sustituto para un asiento para el que no faltaron pretendientes, y tras meses de deliberación (y dicho también, de no conseguir convencer a Max Verstappen), anunciaron a Kimi Antonelli.

Todo llegó mientras Antonelli no lograba meterse en el top 5 de la Fórmula 2, donde no ganó hasta la 15ª carrera (en la octava ronda, en Silverstone).

Wolff asegura que desde el día en el que se anunció la marcha de Lewis Hamilton, lo tuvo claro, aunque nunca ocultó que quería a Max Verstappen. Wolff recuerda haber llamado poco después a su jefe de prensa y actual adjunto Bradley Lord y al director técnico James Allison. "Les dije: 'Kimi estará en el coche.' Ellos solo dijeron: '¿De qué estás hablando?' Pero teníamos los datos. Ya no necesitábamos más confirmación. Kimi ya lo había confirmado con sus éxitos en la Fórmula 4 y en la Fórmula Regional. El resto estaba clarísimo".

Aunque no queda claro quiénes eran los dos patrocinadores que se fueron de Mercedes cuando sustituyeron con Antonelli a Hamilton, se sabe que Tommy Hilfiger y Puma dejaron el equipo a finales de 2024. Con Mercedes llegó Adidas, mientras que también el acuerdo con Gillette se fraguó antes de firmar, yéndose al final a Audi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Wolff insiste en que él no tuvo dudas, y que estas vinieron "de fuera". Y explica: "Vinieron de personas que entonces eran socios del equipo y hoy ya no lo son. De otros equipos, de otros pilotos, que opinaban que ellos mismos habrían merecido una oportunidad. Y de los medios".

A disipar esas dudas no ayudó ni la floja temporada de Antonelli en F2 ni su accidente el día que debutaba en F1, en la primera sesión del GP de Italia. Pero justo antes de eso, en Spa vivió el piloto su peor momento de la temporada, y Wolff reconoce que hubo lágrimas: " De repente quienes decían 'ya os lo dije' ganaron cada vez más impulso. Pero para nosotros, para mí personalmente, nunca hubo ni la más mínima duda".

"La gente decía: 'No podéis hablar en serio al meter a un joven de 18 años en el coche que antes pilotaba Lewis Hamilton. Tuvo una temporada decepcionante en Fórmula 2. Debería correr un año más en Fórmula 2 y primero demostrar que realmente es lo bastante bueno".

Wolff siguió adelante con su plan y cuando en 2025 fue ampliamente superado por George Russell, volvieron las voces de quienes aconsejaron ceder a Antonelli un par de años a Williams, como habían hecho precisamente con Russell, para sus primeros años en la categoría reina.

"Nos decían: 'No debería estar en un Mercedes. Es demasiada presión para él. Y esas voces, por supuesto, se hicieron aún más fuertes después de que se quedara nueve carreras seguidas sin puntos".

Wolff tuvo claro que era el segundo año cuando había que medir a Antonelli, y el tiempo le dio la razón: "El segundo año debía confirmar lo que habíamos visto en él. Y creo que hemos recibido esa confirmación. Es increíble. De verdad tenemos que pellizcarnos, porque nos parece que fue ayer cuando estaba con once años en un garaje del karting de promoción".

"Y luego todo fue muy rápido. Gana las categorías inferiores, después vivió un año difícil en la Fórmula 2. Y ya entonces la gente de fuera empezó a dudar de él. Estoy simplemente increíblemente orgulloso del equipo, de que todos hayan seguido creyendo en él. Y él cumplió".

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