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Fórmula 1 GP de México

¿Cuál fue el mejor momento de Antonelli para lograr el Mundial de F1? Lo debatimos

Kimi Antonelli ha protagonizado numerosas actuaciones memorables durante su camino hacia el título mundial de Fórmula 1 de 2026. Pero ¿cuál fue la mejor?

Redacción Motorsport.com

Editado: 3 nov 2026, 12:47

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La histórica conquista del Mundial de Fórmula 1 por parte de Andrea Kimi Antonelli estuvo marcada por numerosas actuaciones extraordinarias. Pero ¿cuál fue la mejor de todas?

Antonelli certificó su primera corona de F1 en México, a falta de cuatro carreras para el final de la temporada, convirtiéndose además en el campeón del mundo más joven de la historia.

Nuestros redactores han elegido los momentos que, en su opinión, transformaron al italiano de un aspirante al título en un futuro campeón del mundo.

Su reacción al accidente de Melbourne mostró por primera vez a un nuevo Kimi – Filip Cleeren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puede parecer extraño elegir una de las pocas derrotas de Antonelli frente a Russell, pero su segundo puesto por detrás del británico en la carrera inaugural de Melbourne me ofreció las primeras pruebas de que el Antonelli que había llegado a Australia no era el mismo novato inseguro que había atravesado momentos complicados durante 2025.

De hecho, el fin de semana de Albert Park fue uno de los más difíciles para Antonelli, que sufrió un fuerte accidente de 25G en los Libres 3 que amenazaba con arruinarle el Gran Premio. Un año antes probablemente habría sido así, pero esta vez el joven italiano mantuvo la calma y la compostura. Y, como Mercedes consiguió reconstruir por completo su monoplaza justo a tiempo para la clasificación, Antonelli fue capaz de dejar atrás el incidente y conseguir el segundo puesto en la parrilla, por detrás de Russell, pese a no haber podido afinar la puesta a punto del coche.

En carrera, Antonelli volvió a encontrarse con dificultades tras una mala salida, en la que se quedó sin energía en la batería, fue superado por varios rivales y cayó hasta la sexta posición. Sin embargo, la ventaja de ritmo de Mercedes era tan grande que pudo protagonizar una remontada controlada hasta terminar segundo.

"Si algo así me hubiera pasado el año pasado, probablemente el resto del fin de semana se habría visto muy comprometido", reflexionó Antonelli en Austin. "Cuando tienes un año de experiencia, una temporada completa en Fórmula 1, vuelves al año siguiente y simplemente te sientes mejor. Las cosas suceden con un poco más de facilidad, por así decirlo, también porque no intentas forzar tanto que ocurran".

"En ese sentido, di un pequeño paso atrás y traté de centrarme en las cosas importantes y disfrutar del proceso todo lo posible. Sin duda, mentalmente he estado mucho más feliz este año que la temporada pasada. Y, especialmente, cuando llevas un año trabajando con el mismo grupo de personas, afrontar el segundo año también supone una gran diferencia. Sabes cómo seguir adelante juntos como equipo, sobre todo después de situaciones difíciles".

GP de Canadá: la primera gran demostración de Antonelli – Ewan Gale

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cuando la Fórmula 1 llegó al Circuit Gilles-Villeneuve, Antonelli ya había demostrado que poseía algunas de las cualidades necesarias para triunfar.

Sin embargo, esta fue la primera gran batalla cara a cara que vimos entre el italiano y un rival que realmente importaba. Al luchar por el liderato con Russell durante toda la primera mitad de la carrera, comprobamos que Antonelli no iba a ponérselo nada fácil a su compañero de equipo, mucho más experimentado, en la pelea por el título.

Tampoco vamos a fingir que fue una exhibición perfecta de pilotaje en los duelos, ni mucho menos. Ambos pilotos se salieron de la pista y estuvieron cerca de acabar el uno con la carrera del otro, aunque, por suerte, evitaron un incidente que habría enfurecido a Toto Wolff.

Antonelli se hizo con la primera posición en la salida, disputada en condiciones de humedad, y al principio consiguió defenderse de los ataques de Russell. Sin embargo, el británico se colocó líder en la sexta vuelta, después de estar a punto de ser embestido por el Mercedes número 12, que bloqueó las ruedas en la última chicane cuando ya circulaba por detrás.

Lo impresionante fue que Antonelli dejó atrás aquel error y mantuvo su ofensiva. No se echó atrás después de cometer un fallo tan importante, que podría haber terminado en desastre. Fue una auténtica demostración de la tenacidad y el ímpetu que tanto nos han hecho disfrutar con él.

El mejor ejemplo llegó en la vuelta 13, cuando intentó un adelantamiento por el interior de la primera curva que finalmente no prosperó, en plena exhibición de esas carreras de constantes intercambios de posiciones características de este reglamento. En la vuelta 24 volvieron a llegar en paralelo a la última chicane, separados por apenas unos centímetros del contacto. Antonelli mantuvo la lucha todo lo que pudo antes de desistir y quejarse por radio, como tantas veces hemos escuchado hacer al tetracampeón Max Verstappen.

La batalla terminó antes de tiempo cuando Russell sufrió una avería mecánica en la vuelta 30, mientras todavía lideraba la carrera. Independientemente de si Antonelli habría ganado o no con su compañero todavía en pista, y recordando la forma en la que Nico Rosberg plantó cara a Lewis Hamilton en 2016, el italiano había dejado claras sus intenciones y lanzado un mensaje contundente: "Puedo enfrentarme a Russell de tú a tú".

¿Fue la actuación más perfecta de su camino hacia el título? Ni mucho menos. Pero el mensaje que envió a Russell y a todos los que estaban mirando fue suficientemente claro.

La magia de Mónaco demostró que Antonelli podía combinar agresividad y precisión – Stuart Codling

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Desde su primera aparición en unos Libres 1 en Monza, en 2024, Antonelli ha sido uno de los pilotos más emocionantes de ver. A menudo podría decirse que ha tendido hacia un estilo de pilotaje algo alocado, siempre al límite y, en ocasiones, incluso más allá.

En el año en el que se convirtió en el primer campeón del mundo italiano desde Alberto Ascari, Antonelli mostró otra faceta de su talento que le acercó todavía más a su ilustre predecesor. En una época de chasis flexibles, suspensiones con ballestas y neumáticos estrechos, Ascari era todo un ejemplo de regularidad. Vuelta tras vuelta, trazaba exactamente la misma línea en cada curva con una precisión y una elegancia imperturbables.

Mónaco, un circuito en el que tomarse demasiadas libertades con los muros suele acabar en una eliminación inmediata, fue el escenario en el que Antonelli dio un salto de calidad especialmente evidente. En un fin de semana en el que se esperaba que Ferrari dominara, Antonelli consiguió la pole y se encaminó hacia su quinta victoria consecutiva, soportando una presión constante por detrás.

"Nosotros mismos nos sorprendimos de esa velocidad", declaró Wolff después de la carrera. "Las vueltas que estaba haciendo, los tiempos... Era dos segundos más rápido que los McLaren y más de un segundo más rápido que Ferrari. Y lo hacía con una precisión de reloj. Por qué ocurrió eso en un circuito que antes del fin de semana no habríamos considerado uno de nuestros puntos fuertes, no lo sé".

El fin de semana de Spa en el que Antonelli frenó el impulso que empezaba a coger Russell – Ed Hardy

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Durante la primera parte de la temporada 2026, incluso en plena racha de victorias de Antonelli, yo seguía convencido de que George Russell acabaría siendo campeón del mundo. Me costaba creer que el italiano hubiera conseguido darle la vuelta en un solo invierno a una diferencia tan grande entre ambos —169 puntos en 2025— y pensaba que, cuando llegaran las adversidades, su falta de experiencia terminaría saliendo a relucir.

Esas dudas desaparecieron en Bélgica, posiblemente la primera vez en toda la temporada que llegó a un Gran Premio en una situación desfavorable. En dos de las tres carreras anteriores, Austria y Gran Bretaña, Antonelli se había quedado sin puntuar por problemas mecánicos, mientras Russell había conseguido una victoria y dos segundos puestos para reducir la diferencia a 25 puntos.

El británico tenía la inercia a su favor y, con 14 carreras todavía por disputarse, aquella desventaja no era prácticamente nada. Basta con recordar la temporada anterior, cuando Oscar Piastri dejó escapar una ventaja todavía mayor, de 34 puntos, en el momento en que perdió el impulso frente a Lando Norris.

Pero en Bélgica, Antonelli mantuvo la calma y restableció el orden. Lideró dos de las tres sesiones de entrenamientos libres, consiguió la pole y superó la aparición de un coche de seguridad virtual en un momento inoportuno adelantando a Charles Leclerc, que había llegado a liderar brevemente la carrera, para llevarse la victoria.

Russell, por su parte, se clasificó quinto, a medio segundo de Antonelli, y abandonó después de un incidente en la primera vuelta con el Ferrari de Hamilton. Su desventaja respecto a su compañero de Mercedes aumentó hasta los 50 puntos y, a partir de entonces, quedó bastante claro hacia dónde se dirigía el título.

Lo importante no es cómo te caes, sino cómo te levantas. Y Antonelli lo hizo a la perfección en Spa. Un fin de semana propio de un auténtico campeón.

Monza: una remontada para la historia – Ben Vinel

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De todas las actuaciones estelares de Antonelli en 2026, probablemente esta fue la más impresionante.

Las circunstancias no jugaban precisamente a su favor. Norris había llevado al McLaren actualizado hasta la victoria en las dos carreras anteriores y Mercedes decidió montar una nueva unidad de potencia en el coche de Antonelli para su Gran Premio de casa, asumiendo una penalización que le obligaba a salir desde el fondo de la parrilla en Monza, un circuito donde, al menos en teoría, adelantar es más fácil que en cualquier otro.

Antonelli se clasificó únicamente séptimo, mientras Pierre Gasly sorprendía a todos consiguiendo la pole, pero aquello se debió simplemente a que el italiano dio un rebufo a su compañero Russell en la Q3, ya que su propio resultado carecía de importancia debido a la penalización en parrilla.

Antonelli remontó hasta la 12ª posición en las dos primeras vueltas, antes de que la carrera fuera interrumpida con bandera roja por el accidente a alta velocidad de Leclerc. En la segunda salida ganó otras cuatro posiciones y, en la vuelta siguiente, adelantó a Arvid Lindblad y Norris.

Posteriormente superó a Gasly, Hamilton y Piastri, lo que le permitió situarse a la estela de Verstappen y Russell en la vuelta 15. No tardó demasiado en deshacerse de ambos y se colocó líder en la primera curva de la vuelta 18.

Russell sí que le planteó una resistencia considerable a partir de entonces, dando lugar a una batalla espectacular, pero la carrera quedó neutralizada por un coche de seguridad virtual en la vuelta 28. Antonelli, que llevaba neumáticos medios, entró en boxes para montar otro juego del compuesto de la banda amarilla, mientras Russell, con duros, decidió permanecer en pista.

Antonelli regresó a la pista a 14 segundos de su compañero y, una vez más, fue adelantando a Gasly, Norris, Hamilton y Piastri, hasta alcanzar al otro Mercedes cuando faltaban seis vueltas para el final. Una excursión por la grava mientras luchaba rueda a rueda apenas retrasó momentáneamente el triunfo del piloto de 20 años, que acabó ganando desde la 19ª posición de la parrilla.

Solo John Watson había logrado algo todavía más impresionante, al ganar el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos de 1983 saliendo 22º. Además, la vuelta rápida de Antonelli fue siete décimas más veloz que la de cualquier otro piloto.

"Después de la segunda resalida ya estaba ahí arriba y sabía que podía tener una oportunidad de ganar", explicó. "Así que, sin duda, creía que era posible, especialmente cuando estaba detrás de George".

"Pero era realmente difícil escaparse, porque el rebufo era muy potente. Al final, nosotros paramos y él se quedó fuera, y empezó a sufrir un poco con los neumáticos. En cambio, con gomas más frescas pude aumentar el ritmo y, sí, conseguí ganar".

¿Fue la mejor carrera de su trayectoria? "La mejor todavía está por llegar, pero siento que, sí, fue una de las mejores carreras que he hecho hasta ahora y una que recordaré para siempre".

Los sobresaltos de Bakú: Antonelli tropezó en Azerbaiyán, pero se levantó rápidamente – Jake Boxall-Legge

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Elegir una carrera en la que Antonelli se complicó enormemente la vida puede parecer, sin contexto, una decisión un tanto extraña. Pero nada puede analizarse sin tener en cuenta las circunstancias.

Cuando rozó el muro interior de la primera curva durante la primera fase de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Antonelli ya se había asegurado el pase a la Q2, pero no podría ir más allá, puesto que Mercedes sabía que los daños no podían repararse a tiempo. Tenía garantizada la 16ª posición de salida y las similitudes con el desastroso fin de semana que había vivido Piastri un año antes eran evidentes.

Aquella carrera suele considerarse el punto de inflexión del campeonato, después de que Piastri quedara eliminado de forma estrepitosa en clasificación y, al día siguiente, también de la carrera en la primera vuelta.

Pero Antonelli no estaba dispuesto a repetir aquella historia. Sabía que el fin de semana de Bakú se había convertido en un ejercicio de limitación de daños para proteger su ventaja en el Mundial, ya que Russell había encontrado un gran nivel de rendimiento y se encaminaba hacia la victoria.

Para minimizar los puntos que Russell podía recortarle, Antonelli tenía que mantenerse en carrera. Por eso decidió pilotar con cierta prudencia y dejar un amplio margen de seguridad durante las primeras vueltas. Después podría aprovechar el rendimiento de su Mercedes para abrirse paso entre el pelotón. Incluso perdió una posición en la salida, pero, a diferencia del desastre que Piastri se había provocado a sí mismo en 2025, consiguió seguir en carrera.

Con paciencia, Antonelli encadenó una serie de adelantamientos calculados al milímetro sobre los pilotos de la zona media hasta entrar cómodamente en el top 10. La aparición del coche de seguridad en la segunda mitad de la carrera, provocada por Alex Albon, le brindó la oportunidad de acercarse al resto del grupo y recuperar más puntos.

Su remontada se vio favorecida por el caos que se produjo en la resalida, desencadenado por Franco Colapinto, que eliminó de su camino a Norris y Gasly. Unas vueltas después, Hamilton también terminó sucumbiendo ante Antonelli.

Fue una auténtica lección de cómo minimizar daños, aunque, hay que reconocerlo, también se benefició de los problemas de varios pilotos que circulaban por delante. Aun así, Antonelli podría haberse visto involucrado fácilmente en algún incidente durante las 50 vueltas por las calles de Bakú.

El hecho de que lo evitara y terminara limitando a solo 15 puntos el recorte de Russell, en un fin de semana que podría haber sido desastroso, permitió al italiano salir de un agujero bastante profundo.

La nueva estrella de la F1 demostró de qué está hecha en el estado de la estrella solitaria – Ronald Vording

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aunque su remontada en Monza fue su actuación más memorable del año —uno de esos días en los que el simple hecho de estar en el circuito ya se sentía especial—, el Gran Premio de Estados Unidos fue probablemente su carrera más impresionante.

En Austin, toda la jornada de atención a los medios giró en torno a un único tema: la posibilidad de conquistar el título mundial en el estado de la estrella solitaria. Es cierto que aquello no era precisamente Abu Dhabi 2021 y que la enorme ventaja de Antonelli reducía buena parte de la presión, pero seguía existiendo una carga importante sobre los hombros de un joven de 20 años que apenas disputaba su segunda temporada en la F1.

Habría sido muy fácil perder la cabeza durante el primer fin de semana en el que tenía la oportunidad de proclamarse campeón. Y, teniendo en cuenta su enorme ventaja, ni siquiera habría tenido grandes consecuencias. Pero el hecho de que Antonelli ofreciera precisamente entonces su mejor actuación dice mucho sobre su carácter.

Para ser exactos, el domingo de Austin fue revelador por tres motivos.

El primero llegó en la parrilla de salida. Quien escribe estas líneas pasó un rato junto al Mercedes W17 de Antonelli. El futuro campeón del mundo levantó la mirada hacia las pantallas gigantes, donde se vio a sí mismo y a algunos de sus aficionados. Aquello le dibujó una sonrisa en la cara y le llevó a saludarles amistosamente con la mano.

Es una muestra de su entusiasmo juvenil y, como señaló acertadamente Verstappen en México, quizá su mayor virtud como persona sea que sigue siendo el mismo chico simpático y juguetón a pesar del éxito y la presión. Esperemos que eso nunca cambie.

El segundo aspecto que dejó al descubierto Austin es todavía más importante: su rendimiento puro y, por tanto, lo que Antonelli fue capaz de hacer sobre la pista. Pese a la presión y los posibles nervios ante la inminente conquista del título, el italiano ejecutó su carrera sin cometer errores.

De hecho, en la parrilla ligeramente ascendente del Circuito de las Americas de Austin, el joven protagonizó posiblemente su mejor salida del año. Su ritmo posterior fue igual de impresionante y se había marcado como objetivo personal no cometer ni una sola infracción de los límites de pista, algo que consiguió, salvo por un pequeño incidente relacionado con Carlos Sainz.

El resultado de todo ello fue su carrera más completa y madura hasta la fecha en Fórmula 1, precisamente durante el primer fin de semana en el que podía proclamarse campeón del mundo. Eso dice mucho de sus capacidades, pero nos lleva al tercer punto: Antonelli se negó a atribuirse el mérito.

Cuando le pregunté en la rueda de prensa posterior a la carrera cómo gestionaba exactamente la presión, Antonelli hizo lo que siempre hace: en lugar de hablar de sí mismo, señaló a su padre, al resto de su familia y a las personas que le rodean en Mercedes.

Es una actitud muy elogiable y humilde, pero Austin dejó algo muy claro: el propio Antonelli merece bastante más reconocimiento del que está dispuesto a concederse.

La modestia, sin embargo, es una buena cualidad, así que no necesita decirlo él mismo. Ya lo haremos nosotros por él.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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