Fórmula 1 GP de México

La "diferencia" entre el título de F1 de Antonelli y los de Hamilton para Toto Wolff

Antonelli se ha convertido en el tercer campeón del mundo de Fórmula 1 de Mercedes desde su regreso en 2010, tras Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Ed Hardy Ronald Vording

Editado: 4 nov 2026, 19:39

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El director del equipo de Mercedes, Toto Wolff, ha explicado lo "diferente" que le ha sido ver a Andrea Kimi Antonelli proclamarse campeón del mundo de F1 en comparación con los años en los que batió récords junto a Lewis Hamilton.

El italiano se hizo con su primer título el domingo en México, convirtiéndose así en el campeón más joven de la historia de la F1 con solo 20 años.

Antonelli lo ha logrado en su segunda temporada tras haber ascendido rápidamente por las categorías inferiores de Mercedes, que lo fichó cuando era piloto de karting en 2019.

Toto Wolff dijo inmediatamente después del éxito: "Los campeonatos con Lewis fueron absolutamente increíbles y gratificantes. Sentía que todos formábamos parte de esa historia de Lewis y que, dentro de muchos años, todos miraríamos atrás y diríamos: 'Hemos sido campeones del mundo con Lewis Hamilton'".

"Esto es algo en lo que sigo pensando mucho. Es alguien que se ha mantenido relevante y que tiene una gran relevancia cultural más allá de la Fórmula 1. Así que fue algo muy, muy especial. Campeonatos que llevaré conmigo toda la vida. Y este es diferente. Para mí, sigue siendo el chaval que ni siquiera ha cambiado mucho físicamente".

"Es muy nuevo todo. Intenté localizarlo hace unas semanas y pregunté: '¿Dónde está Kimi?'. Y me respondieron: '¿Kimi, por su cumpleaños? Está en un parque acuático'".

"¡Es genial! Y mientras todos podamos ayudar a mantenerse así, seguirá ligado a Mercedes, y eso también es estupendo de ver", explicó.

Te interesará:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

El domingo fue un momento especialmente feliz para Wolff, teniendo en cuenta las dudas que rodeaban la decisión de sustituir a Hamilton por un adolescente.

Estaba claro, incluso antes de comenzar su única temporada en la F2, que el joven había sido elegido como sustituto del británico gracias a su espectacular palmarés en categorías inferiores hasta entonces.

Sin embargo, en la F2 no le fue tan bien, ya que terminó sexto en la clasificación, y Toto Wolff llegó incluso a revelar que Mercedes perdió "dos patrocinadores" debido al ascenso de Antonelli para 2025.

El año pasado tampoco fue muy bueno, ya que terminó a 169 puntos de su compañero de equipo George Russell, al tiempo que aprendió muchas lecciones, como que su podio en Montreal quedara rodeado de seis carreras sin puntuar en las citas europeas.

Pero Antonelli dio un notable paso adelante en 2026 para imponerse al favorito de la pretemporada, Russell, sumando nueve victorias, 16 podios y siete poles en 19 fines de semana hasta la fecha.

Toto Wolff añadió: "Nunca me pareció difícil, porque el equipo siempre respaldó esa decisión. Ola [Kallenius, presidente de Mercedes] siempre respaldó la decisión. Realmente no había ninguna duda".

"La duda vino de fuera. La duda vino de personas que eran socios del equipo, pero que ya no lo son. De otros equipos, de otros pilotos que consideraban que deberían haber tenido una oportunidad. De los medios de comunicación. Todo empezó con: 'No puedes hablar en serio al pensar en un chico de 18 años como sustituto de Lewis Hamilton'".

"Hay quien decía que no debería estar en un Mercedes. Eera demasiada presión para él. ¿Por qué no intentamos llegar a un acuerdo con Williams? Y darle, como hicimos con George, un año, dos o tres para desarrollarse".

"Esas voces se hicieron, obviamente, más fuertes tras nueve carreras consecutivas sin sumar ningún punto. Y las lágrimas en Spa".

"De repente, los 'te lo dije' cobraron más fuerza. Para nosotros, para mí, nunca hubo la más mínima duda. Era la temporada que esperaba que sucediera. Se trataba de un proyecto de al menos dos años, en el que el segundo año tenía que confirmar lo que veíamos en él. Supongo que hoy estamos aquí sentados y tenemos la confirmación".

Más sobre Antonelli:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

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