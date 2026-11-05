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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
El #12, Antonelli y el Lotus de Senna: cuando la emulación se convierte en búsqueda de perfección
Antonelli, recién llegado a Brasil tras conquistar el Mundial, no perdió la ocasión de encontrarse con la familia Senna. Se subió al 98T de 1986 y llevará un casco dedicado al tricampeón del mundo.
Franco Nugnes
Publicado: 5 nov 2026, 11:03
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El número 12 no era el suyo, aunque lo haya adoptado. Tampoco el monoplaza era el Mercedes con el que se proclamó campeón del mundo el domingo en Ciudad de México. Andrea Kimi Antonelli, recién aterrizado en Brasil con toda la familia a cuestas, fue a Tauì, a la Fazenda Dois Lagos, la finca de los Senna que se encuentra a 140 km de São Paulo, donde el campeón italiano fue recibido por Bruno y Bianca Lalli, los hijos de Viviane, hermana de Ayrton Senna.
La atracción fue demasiado fuerte y Kimi se metió enseguida en el habitáculo del Lotus 98T-Renault, el coche diseñado por Gerard Ducarouge con el que en 1986 Senna había firmado ocho poles, ocho podios y solo dos victorias por falta de fiabilidad.
Debió de ser una emoción profunda entrar en el cockpit de su ídolo: "Ayrton Senna es mi referente desde siempre, por lo que hizo en pista pero también fuera", suele repetir el de Mercedes, que no imita una simpatía por el tricampeón brasileño, sino que manifiesta una verdadera y profunda cercanía por "Magic". Ha leído los principales libros que se han escrito y ha visto y vuelto a ver los muchos vídeos publicados en YouTube.
Kimi Antonelli con il busto di Ayrton e la famiglia Senna, insieme a papà Marco
Foto di: Lallali Senna
El número 12 que le acompaña desde que empezó a correr seguirá en el morro de su Mercedes también el próximo año, renunciando al número #1 que estaría reservado al campeón del mundo. "Me quedo con el 12 – dijo Antonelli – un poco por superstición y un poco porque me ayuda a mantener los pies en el suelo, para recordarme que el viaje que hay que hacer todavía es muy largo".
Hay quien ve parecidos físicos con "Beco", pero el vínculo es mental. "Push to the limit" era el lema de Ayrton, que decía "...piensas que tienes un límite, así que intentas tocar ese límite. Ocurre algo. E inmediatamente consigues correr un poco más fuerte, gracias al poder de tu mente, a tu determinación, a tu instinto y gracias a la experiencia. Puedes volar muy alto".
El brasileño tenía su fuerza en el talento natural al volante pero, sobre todo, en la capacidad de saber mantener alta la concentración. No solo en el coche, sino en general en la vida. Y el joven de 20 años que tiene cara de chaval pero ya tiene la cabeza de un hombre maduro sabe desarrollar ambas cualidades, porque consume poca energía mental y no sufre demasiado la presión, justo como Ayrton.
Kimi Antonelli con Bianca Senna
Foto di: Lallali Senna
Y ahí llega al encuentro su padre Marco, que explica: "A Kimi hemos aprendido a conocerle y nos hemos adaptado un poco a lo que era su carácter. Nunca se venda la cabeza antes de habérsela roto. Nunca ve las cosas en negativo y, incluso cuando algo no funciona, busca la solución para volver a ponerlo en orden. Es una gran cualidad que ha desarrollado, mientras que yo era decididamente más emotivo. La otra cosa que me impresiona mucho es su capacidad para mantener la concentración". Exacto.
Interlagos, por tanto, no será solo el primer gran premio como campeón del mundo: Kimi será libre de correr sin hacer ningún cálculo, pero será una cita importante, especial: "Han pasado 35 años desde la victoria de Ayrton en la carrera de casa: fue un triunfo logrado con el cambio del McLaren bloqueado en sexta marcha". Un esfuerzo que le provocó espasmos musculares y un brote de fiebre. Y por eso Kimi celebrará el GP de Sao Paulo llevando un casco conmemorativo dedicado a Senna. La decoración la ha concebido y estudiado personalmente, intentando rendir adecuadamente homenaje a su ídolo. Porque los signos a veces cuentan más que las palabras. Y las emociones más profundas que ciertas situaciones suscitan no deben contarse, sino guardarse preciosamente en lo más íntimo.
En busca de la perfección, para mejorar siempre...
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