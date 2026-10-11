Verstappen advierte a Red Bull: "Con una salida así, la carrera del domingo se acabó"
Verstappen manda un aviso a Red Bull sobre las salidas tras ganar la carrera al sprint del GP de Singapur 2026 de la F1.
Un día después de liderar por primera vez una clasificación en el Circuito de Marina Bay, Max Verstappen logró su primera "victoria" en este mismo circuito, y luego, el sábado por la tarde, se hizo con la pole para la carrera principal.
Las dos sesiones al sprint y la clasificación han puesto de manifiesto que Red Bull cuenta este año con un coche más que competitivo en Singapur, aunque el propio Verstappen sigue sin dar importancia a estos logros.
Cuando se le preguntó al cuatro veces campeón del mundo por la importancia de esa victoria en la carrera sprint antes de hacer la pole, dejó claro de inmediato que significaba muy poco para él.
"Quiero ganar el domingo. No lo veo como una victoria en el sentido de ganar realmente un gran premio", reconoció el holandés.
Verstappen ya había dejado claro antes que no siente emoción al ganar una carrera sprint, un formato del que, como es bien sabido, sigue sin ser partidario. No obstante, se podría argumentar que su victoria en Singapur tiene un poco más de importancia, dadas las dificultades que ha tenido Red Bull en este circuito en los últimos años.
Sin embargo, cuando Motorsport.com le planteó esa cuestión a Verstappen, dejó claro que no era así. La carrera al sprint pone de manifiesto que Red Bull va por buen camino con el RB22, pero para Verstappen no significa nada más que eso.
"Mi emoción es la misma. No me importa si he ganado antes en ese circuito o no", dijo.
Esto significa que la atención de Verstappen está totalmente centrada en el gran premio del domingo. La clasificación era crucial, dada la dificultad para adelantar en Singapur (y cumplió, con la pole), pero Verstappen también señala otra gran preocupación para él: las salidas.
En Malasia, Verstappen ya vio cómo ambos Mercedes le adelantaban, y lo mismo ocurrió con George Russell en Singapur este sábado.
"La salida volvió a ser horrible, así que sin duda es algo en lo que tenemos que mejorar. Si el domingo ocurre algo así, la carrera se acabó, a menos que pase alguna locura", advirtió.
Cuando se le preguntó qué fue exactamente lo que falló, Verstappen respondió: "Como siempre, el coche simplemente no arranca bien. No arranca, no aceleramos al salir".
Red Bull lleva tiempo intentando buscar una solución a este problema, lo que plantea la pregunta de si hay alguna solución posible para el domingo o si el equipo simplemente tendrá que cruzar los dedos.
"Tenemos algunas limitaciones en las que tenemos que trabajar, probablemente eso sea culpa nuestra. Tenemos que hacerlo mejor porque Racing Bulls a veces hace mejores salidas que nosotros, así que sí, simplemente tenemos que mejorar", dijo.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
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