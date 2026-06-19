El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido
Carlos Sainz ha sido visto conduciendo por Mónaco un Fiat Topolino de playa personalizado
El piloto de Fórmula 1 de Williams, Carlos Sainz, ha sido visto por las calles de Montecarlo al volante de un Fiat Topolino de playa personalizado.
El piloto español, cuyo garaje incluye Ferrari tan exclusivos como un 812 Competizione y un Daytona SP3, fue fotografiado utilizando este cuadriciclo eléctrico para desplazarse por las calles del Principado.
El Topolino es un vehículo eléctrico biplaza sin puertas cuya velocidad máxima está limitada a 45 km/h.
Las imágenes compartidas en redes sociales del piloto de 31 años y de su pareja, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, muestran varias personalizaciones realizadas en el vehículo, entre ellas un techo con estampado tartán y unas cuerdas laterales que combinan con la llamativa carrocería roja. El diseño tartán también está presente en el interior, mientras que los reposacabezas están bordados con las iniciales de la pareja.
"Me encanta el techo de tartán... Me encanta este guiño a Rebecca Donaldson", comentó un aficionado en Instagram, mientras que otro añadió: "Los asientos bordados con sus iniciales".
Entre otros comentarios se podían leer mensajes como: "Es tan bonito y práctico... ¿por qué no?" o "Es el mejor coche de Mónaco".
Otros vehículos que han formado parte de la colección de Sainz incluyen un Volkswagen Golf GTI Mk6, un Renault Mégane RS Mk3, un McLaren 720S, un Ferrari 812 Competizione, un Ferrari Daytona SP3, un Ferrari Purosangue y un Ferrari SF90 XX Spider.
Sainz reveló en una entrevista para My Life in Cars, de Adam Hay-Nicholls, que todavía conserva su primer coche de calle, el Golf GTI.
"Mi primer coche de carretera fue un Golf GTI que mis padres me regalaron cuando cumplí 18 años. Todavía lo tengo. Sigue siendo mi coche cuando estoy en Madrid", explicó.
"Es uno de los mejores coches que he conducido nunca, porque la calidad de ingeniería es realmente alta, tiene un maletero enorme pero cabe en plazas de aparcamiento pequeñas y es más que suficientemente rápido. Cuanto más lo conduzco, más me gusta, y nunca lo venderé. El mío es gris oscuro con asientos rojo oscuro, algo que me parecía que le daba un toque especial cuando tenía 18 años".
Comparte o guarda este artículo
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más
Sainz da la razón a la FIA con el ADUO: "Me gusta mirar los datos y no me sorprendió"
Todos los pilotos que han ganado con Ferrari en F1
El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona
Sainz explica el renacer de Hamilton y se reivindica: "Puedes parecer manco o Dios"
Así vivimos la carrera del GP de Barcelona de F1 (con live timing)
Últimas noticias
Acosta: "No tengo la sensación de que los ensayos de salida hayan sido más seguros"
Solo 3 pilotos tardaron más que Hamilton para ganar con Ferrari: el ranking completo
"Ferrari puede esperar; Mercedes debe decidir ya su piloto número 1"
Paso clave para el regreso de Estados Unidos al calendario del WRC en 2027
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios