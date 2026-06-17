Sainz espera un Williams más competitivo para cuando llegue Madring

La temporada 2026 de F1 no ha empezado de la mejor manera para Williams, lo que han acusado tanto Carlos Sainz como Alex Albon. Después de otro fin de semana de sufrimiento en Barcelona, el español atendió a los medios durante la presentación al mundo del circuito de Madring, y puesto que aún quedan tres meses para esa carrera, se mostró confiado en que llegará mejor colocado.

Cuando le mencionaron que lograr un podio en ese GP de España del 11 al 13 de diciembre parece improbable pero que si lo ve en el futuro, contestó: "Este circuito va a estar mucho tiempo en el calendario y si este año no se puede, tendré muchas oportunidades más, ¿no?".

"Este año creo que ya habéis visto todos que va a ser complicado. Sí que es verdad que el Williams del último tercio de temporada debería ser un Williams mucho mejor que el que tengo ahora, pero dicho eso, la distancia y el gap que hay con los top teams es tan grande que, es difícil pensar en un podio en este momento, pero, bueno, Gasly lo logró en Mónaco y nunca descartes que en un circuito nuevo, si tenemos un buen coche de la zona media, puedan pasar cosas".

Ante la pregunta de cuánto trabajo tiene pendiente su equipo, insistió en que en la última parte del campeonato pueden estar en mejor situación: "Queda muchísimo trabajo. Yo insisto, ahora hemos hecho un primer tercio de la temporada que ha sido prácticamente recuperarnos del bache por el que pasamos este invierno. Queda un segundo tercio en el que vamos a tener que invertir mucho tiempo y recursos en llegar a ese último tercio preparados para estar en las posiciones en que yo creo que es donde debería haber estado Williams desde el principio de temporada y confío en ese último tercio de la temporada. Pero queda mucho trabajo por hacer y ya sabéis que este es un año duro para el equipo".

Ante la broma de los varios equipos en los que ha estado, y que si se ve en varios más durante los diez años (mínimo) en los que habrá GP de España de F1 en Madrid, continuó en tono divertido: "A ste paso estaré en los diez u once equipos que han pasado por la Fórmula 1, seré el primero en la historia de ser parte de todos".

"Pero hablando en serio, creo que ya os he contado millones de veces que mi objetivo principal es hacer funcionar este proyecto con Williams, después de este bache está claro que hay muchísimo más trabajo por hacer, incluso más del que esperábamos, del que imaginábamos, pero mi prioridad principal pasa por eso", remató.