Toyota fulmina los rumores de su posible regreso a la F1

El equipo de Woking anunció durante el Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1 que se habían hecho con los servicios de Ryo Hirakawa para que fuera su piloto reserva el próximo año, realizando las tareas en el simulador y en pruebas. Eso podría parecer una simple noticia, pero el sábado se produjo mucho revuelo en el paddock cuando el presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, también conocido como 'Morizo' por su experiencia en el automovilismo, apareció en el hospitality de McLaren, donde habló con los medios de comunicación locales.

Inevitablemente, su presencia provocó sugerencias de que los británicos tenían interés en atraer el fabricante nipón al Gran Circo en algún momento después de que se introduzcan las nuevas reglas con las unidades de potencia a partir de 2026, y el acuerdo con su piloto podría ser el inicio de todo.

El anterior director del conjunto, Martin Whitmarsh, habló con Toyota en el periodo previo a las regulaciones técnicas con motores híbridos de 2014, antes de cerrar un acuerdo con Honda. Sin embargo, el asesor de los japoneses, Kazuki Nakajima, insistió en que no tienen planes de volver a la máxima categoría del automovilismo después de retirarse a finales de 2009: "Por ahora, está claro que no".

"Este acuerdo es puramente centrado en un piloto, apoyando su sueño", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre el interés de Toyota en la Fórmula 1. "Así que, en este momento, no tienen nada que ver con eso. Sé, por supuesto, que se puede pensar en ello, y hay muchos rumores, pero puedo decir claramente que no, y nada que ver con eso. Para el futuro, nunca se sabe".

Nakajima aseguró que la marca está demasiado ocupada en sus otros programas: "Nuestra atención está ahora en el WRC y el WEC. En ambas categorías creemos que es un lugar bueno para tener un buen feedback con el coche de calle, y hacer cada vez uno mejor desde el automovilismo es la filosofía de Toyota, así que ahora mismo, esa es la situación, y estamos contentos con lo que tenemos".

"Por lo que, básicamente, la atención de 'Morizo-san' es que no quería bloquear el camino de los pilotos, porque Toyota no está en la Fórmula 1. Esto es algo diferente", dijo. "En realidad, como ex piloto, y como estoy involucrado en el desarrollo de ellos, me siento feliz y aprecio mucho también el deseo y la voluntad de 'Morizo-san' de apoyar el sueño de los pilotos, aunque no sea totalmente relevante para la actividad como fabricante".

Al explicar cómo se llegó al acuerdo con Ryo Hirakawa, añadió que el presidente lo apoyaba: "McLaren no es un completo extraño para nosotros, así que tuvimos alguna conversación sobre la posibilidad de Ryo [Hirakawa], y el detonante fue que mostraron cierto interés, así es cómo empezó".

"Nuestra filosofía en Toyota Racing, que viene de 'Morizo-san', es dar prioridad al piloto, intentamos orientarlos, y el deseo del presidente era que quería dar cualquier tipo de posibilidad a los pilotos para que fueran mejores o se desarrollaran", continuó Nakajima. "Y, obviamente, la Fórmula 1 está en la cima de la pirámide, es un lugar al que todos aspiran, así que 'Morizo-san' tenía el firme deseo de apoyar el programa. Nuestra misión es apoyar a Ryo para que se establezca en McLaren y también para encontrar tantas oportunidades como sea posible como tercer piloto, sesiones de simulador, pruebas o lo que podamos encontrar, estamos para apoyar esa actividad".

El asesor de los japoneses restó importancia a la idea de que podría ser demasiado tarde para el piloto por tener ya 29 años: "A veces, en el automovilismo, la edad no lo es todo. Como podemos ver, Fernando [Alonso] sigue en lo más alto, así que creo que no importa demasiado para Ryo, y por supuesto, para cada piloto hay un momento adecuado. Si fuera diez años antes, quizá no hubiera sido el de Ryo, y ahora puede serlo para dar el salto a la Fórmula 1 con su experiencia".

