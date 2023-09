McLaren F1 ficha al ganador de Le Mans, Ryo Hirakawa, como reserva

Ryo Hirakawa formará parte del programa de desarrollo de pilotos de McLaren, apoyando al equipo de Woking en su simulador y realizando un plan de pruebas con el MCL35M de la temporada 2021. El piloto de 29 años compaginará su papel de probador en el Gran Circo con su actual trabajo para Toyota, con quienes lidera la categoría Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia.

El japonés y sus compañeros de equipo, Sebastien Buemi y Brendon Hartley, también son los actuales campeones, puesto que se llevaron el título así como las 24 Horas de Le Mans de la edición de 2022, y dijo tras conocer la noticia: "Estoy feliz de haberme unido al equipo McLaren F1 como piloto reserva".

"Es algo emocionante trabajar con un equipo tan respetado y estoy agradecido a Zak [Brown] y Andrea [Stella] por la oportunidad", comentó el nipón. "Ya he conocido al equipo y he probado el simulador en el MTC, lo que me ha permitido ponerme manos a la obra. Ahora estoy totalmente preparado y centrado para lo que queda de 2023".

"Estoy muy agradecido a [Toyota Gazoo Racing] por permitirme ser piloto de los dos equipos. El segundo agradecimiento va para Morizo-san [Akio Toyoda, presidente de Toyota], que me ha apoyado como piloto", indicó Ryo Hirakawa durante la celebración del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1.

Por su parte, el director del conjunto británico, Andrea Stella, añadió: "Me complace dar la bienvenida a Ryo [Hyrakawa] a McLaren Racing como piloto reserva de Fórmula 1 para reforzar todavía más nuestra creciente cantera de pilotos de apoyo. Estamos agradecidos a Toyota Gazoo Racing por su colaboración al permitir a Ryo asumir el nuevo papel junto a sus deberes como piloto".

"Tiene un impresionante palmarés en la pista, con victorias en Le Mans y en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA", continuó el italiano. "Estamos deseando trabajar estrechamente con Ryo, que ya ha pasado tiempo en el simulador del MTC. Su amplia experiencia beneficiará al equipo en varias áreas, ya que se une a nuestra sólida plantilla de pilotos".

Aunque se trata de un fichaje inesperado, Ryo Hirakawa también tiene experiencia en monoplazas, puesto que compite en el campeonato japonés de Super Fórmula, y fue subcampeón de la categoría en 2020. El protegido de Toyota también compitió antes en SUPER GT, en donde se llevó la corona para su Lexus en 2017, además de que fue campeón del campeonato japonés de F3.

McLaren también tenía un acuerdo para compartir a los pilotos reserva de Aston Martin en las primeras citas del curso, tanto Stoffel Vandoorne y como Felipe Drugovich, y se unió Mick Schumacher tras acordarlo con Mercedes. Y aunque antes contaba con el dos veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, su decisión de seguir en el Chip Ganassi Racing hace que haya salido de esa nómina. No obstante, Patricio O'Ward ocupará ese puesto que deja vacante el español a partir de 2024, a la espera de que el mexicano consiga la superlicencia.

