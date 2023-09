¿Cómo aceptaría a Andretti en F1 un equipo como McLaren?

La FIA ha recibido varias solicitudes de inscripción para ampliar la parrilla más allá de los diez equipos actuales. Al parecer, la oferta de Michael Andretti está a punto de ser aprobada por el organismo rector, pero el estadounidense se enfrenta a la feroz resistencia de la Fórmula 1, que también tendrá que aprobar cualquier entrada, y a la mayoría de las escuderías debido a la preocupación por la disolución de su fondo de premios.

En declaraciones a Motorsport.com y al portal hermano, Motorsport-Total, el director de McLaren, Zak Brown, cree que, siempre y cuando la tasa de 200 millones de dólares se triplique como mínimo en el próximo Pacto de la Concordia de 2026, un nuevo conjunto podría ser financieramente viable para los ya existentes.

Cuando se le preguntó por qué apoyaría que un undécimo equipo diluyera el premio en metálico, el responsable de los de Woking dijo: "Porque creo que no voy a renunciar a ese dinero. Tiene que ser el equipo adecuado con los recursos adecuados, supongamos por un momento que lo es".

"Si pagan el canon de franquicia adecuado, que no es de 200 millones, digamos que es de 700 millones, entonces obtengo 70 millones", explicó. " La dilución de un undécimo equipo es de unos 10 millones al año. Así que, si consigo 70, me cubrirá durante siete años. Entonces, si cuesta 700 solo entrar, se han creado 700 millones más en valor de franquicia".

"Además, si tienes un undécimo equipo, la escasez es todavía mayor, porque solo hay sitio para doce, en cuanto hay doce, se agotan las plazas, lo que aumenta la demanda", dijo.

Andretti, uno de los importantes de la IndyCar, que ha rebautizado su organización mundial de carreras como Andretti Global, ha recurrido al fabricante General Motors para su programa de Fórmula 1, aunque todavía no está claro el grado de implicación la empresa, aunque Zak Brown señaló que incluso si los estadounidenses se limitara a tratar el Gran Circo como un ejercicio de marca, parte del dinero de marketing que gasta en la categoría también llegaría a las escuderías.

"Los equipos reciben el 70% del dinero que entra en el deporte. Si viene General Motors y se gasta publicidad en los circuitos, patrocina una carrera, digamos que se gasta algo del Paddock Club, se gasta 100 millones al año, nosotros nos quedamos con el 70", explicó. "Así que, de repente, los 100 que sacan, devuelven 70 o 50 de ellos, y entonces, con el número de franquicia adecuado, no me quejaría".

"No sé lo suficiente sobre la oferta de Andretti como para tener una opinión sobre si debería o no [ser aceptada]. Nadie ha visto la oferta", comentó. "No obstante, si alguien está dispuesto a pagar el canon de franquicia adecuado, es un equipo de carreras de calidad, sabemos quiénes son y de dónde viene su dinero y traen un OEM y pagan el canon adecuado, entonces no lo veo como una dilución, lo veo como un plus".

