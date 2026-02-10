¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Después de un shakedown de cinco días en Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los equipos tuvieron que elegir un máximo de tres jornadas para rodar, este miércoles 11 de febrero de 2026 arranca la primera semana de test de pretemporada oficiales en el Circuito Internacional de Sakhir.

Mira qué piloto o pilotos estarán al volante de cada uno de los 11 monoplazas que saldrán a la pista este miércoles en las pruebas de invierno de la Fórmula 1 2026 en Bahrein.

¿Qué pilotos estarán en el test de F1 en Bahrein este miércoles?

Debido a que habrá tres días de test (miércoles, jueves y viernes), son los equipos los que escogen de qué forma repartir cada jornada, por lo que hay escuderías que prefieren dar días enteros a cada piloto y otras dividen cada sesión en cuatro horas para uno y cuatro horas para el otro.

Para el primer día de test, ya son siete los equipos que han confirmado sus alineaciones. El equipo que tendrá la complicada tarea de defender el título este año, McLaren F1, sacará a la pista el MCL40 con Oscar Piastri al volante en la sesión matinal y Lando Norris cogerá el relevo por la tarde.

En Red Bull estará presente Max Verstappen durante todo el día, en Aston Martin será el turno para Lance Stroll, con Fernando Alonso esperando hasta el jueves. Mientras que Haas apuesta su primer día de test en Sakhir a Esteban Ocon.

Un enfoque diferente ha seguido por ejemplo Mercedes, ya que contará con George Russell por la mañana y Andrea Kimi Antonelli por la tarde, al igual que Williams (Carlos Sainz por la mañana y Alex Albon por la tarde), Audi (Gabriel Bortoleto por la mañana y Nico Hulkenberg por la tarde), Alpine (Franco Colapinto por la mañana y Pierre Gasly por la tarde) y Cadillac (Valtteri Bottas por la mañana y Checo Pérez por la tarde).

Por parte de Ferrari, la Scuderia anunció a última hora de la tarde del martes que Lewis Hamilton comenzará el trabajo en la jornada matinal, mientras que Charles Leclerc pilotará el monoplaza por la tarde. De quien se desconoce el plan de rodaje aún es de Racing Bulls.

Por otro lado, te recordamos que en Motorsport.com podrás seguir íntegramente la primera jornada de test en Bahrein este miércoles, con un directo que arrancará a las 08:00h de la mañana coincidiendo así con el inicio de la acción en pista, y que durará nueve horas para cubrir las ocho horas de un test que está previsto finalice a las 17:00 hora española. Además, también podrás encontrar crónicas, declaraciones, vídeos, fotos y mucho más.

Alineaciones para toda la semana de test: Fórmula 1 Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

Sergio Pérez, Cadillac Foto de: Cadillac Communications