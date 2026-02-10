Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge dos semanas de test, dos tandas de tres días cada una, empezando por este miércoles 11 de febrero. Y antes de que la siguiente semana, del miércoles 18 al viernes 20, los equipos completen la pretemporada, nos centramos en qué pilotos saldrán a pista en cada jornada de esta primera semana.

Alineaciones de pilotos y equipos para los test de F1 2026 en Bahrein - Primera semana

El reglamento de la FIA recoge en la Sección B, en el artículo B11.2.7, que los equipos están obligados a rodar solo con un monoplaza en los llamados TCC (test con coches actuales), por lo que las escuderías se ven obligadas a repartir sus jornadas entre sus dos pilotos.

Hay equipos que prefieren repartir los tres días, sacando a un piloto por la mañana (en las cuatro primeras horas) y al otro por la tarde (en las cuatro horas después de la pausa del almuerzo, a mediodía). Es el caso de Mercedes que el primer día sacará a pista por la mañana a Russell y por la tarde a Antonelli, con Antonelli por la mañana el jueves y Russell por la tarde, y Russell haciendo la última mañana el viernes y Antonelli despidiendo la semana el viernes por la tarde; el de Williams, donde Sainz hará el miércoles y el viernes por la mañana, la tarde del jueves y su compañero Albon la tarde de miércoles y viernes y la mañana del jueves, o el de de Audi, que ha anunciado a Gabriel Bortoleto en las mañanas del miércoles y viernes y en la tarde del jueves, y a Nico Hulkenberg en la primera y la última tarde y en la mañana del segundo día.

Otros equipos deciden dar un día completo a cada piloto (para que rueden una jornada entera, en las condiciones diurnas de la mañana y en el atardecer y primeros momentos nocturnos por la tarde), y luego reparten el otro día cuando son días impares de test, como en este caso (si son cuatro días, o dos, no hace falta dividir ninguna jornada).

McLaren, Red Bull, Alpine, Cadillac y Haas siguen esa elección. Esteban Ocon y Verstappen disputarán el miércoles completo, antes de que el jueves sean Hadjar y Bearman los que salgan a pista, y el viernes Verstappen y Bearman harán la mañana y Hadjar y Ocon la tarde. Los de Woking dividirán el miércoles con Piastri por la mañana y Norris por la tarde, para dejar el jueves solo a Norris y el viernes será para Piastri. Por parte de Alpine, Colapinto hará la primera mañana, la del miércoles, y el viernes completo, mientras que Gasly hará la tarde del miércoles y luego el jueves completo. En cuanto al nuevo equipo Cadillac, Pérez hará las tardes del miércoles y el viernes, mientras que rodará por la mañana el jueves, con Bottas por la mañana en la primera y última mañana, y por la mañana del día intermedio.

El único equipo que no hará un reparto equitativo será Aston Martin, ya que en las pruebas en Barcelona (aquel llamado Shakedown del 26 al 30 de enero) Lance Stroll solo pudo dar 5 vueltas a última hora de la tarde del jueves, en el penúltimo día, mientras que Fernando Alonso dio 61 vueltas haciendo la mañana y la tarde del viernes. Por ello, en Bahrein, Stroll hará el miércoles y el viernes completos, y Alonso solo rodará el jueves.

Ferrari ha revelado ya su plan de rodaje para la primera jornada de test, con Lewis Hamilton saliendo a pista por la mañana, mientras que Charles Leclerc le tomará el relevo para la tarde en Sakhir. Racing Bulls todavía no ha confirmado sus planes.

Por cierto, Motorsport.com estará presente en el circuito y te ofrecerá las últimas noticias y opiniones desde el paddock, así como los tiempos en directo.

La segunda prueba de tres días se llevará a cabo la semana siguiente, del 18 al 20 de febrero, antes de que el Gran Circo de la F1 viaje a Australia para la apertura de la temporada 2026 el 8 de marzo.