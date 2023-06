La telemetría del GP de España muestra las diferencias Red Bull - Ferrari

Tras los entrenamientos libres del viernes habían surgido dos conclusiones para el sábado de F1 en Barcelona. Por un lado, la supremacía de Max Verstappen en seco y en mojado, en tandas cortas y largas; por otro, una absoluta incertidumbre detrás, con Ferrari y Aston Martin Racing dispuestos a jugarse el tercer puesto y, en el mejor de los casos, una bonita e inesperada primera fila.

Eso se confirmó en una sesión de clasificación imprevisible y difícil de leer, en la que el único aspecto que nunca se puso realmente en duda fue la pole del piloto de Red Bull. Por detrás del campeón del mundo, una sesión en la que no faltaron las sorpresas, empezando por la eliminación de Sergio Pérez y Charles Leclerc en Q2 y Q1 respectivamente. El mexicano pagó los problemas para poner sus neumáticos a temperatura, así como un error en los minutos finales de la segunda tanda, mientras que los del Cavallino Rampante siguen investigando cuáles fueron los motivos que frenaron al monegasco.

Lo que sí es cierto es un Verstappen capaz de aprovechar al máximo el potencial de la joya que tiene entre manos, lo suficiente como para poder permitirse el lujo de abortar una última vuelta que habría puesto aún más de manifiesto la actual diferencia técnica que separa al RB19 del resto del pelotón. Al término de la sesión, el holandés no dejó de alabar el trabajo del equipo entre bastidores, afirmando que el coche estaba en una perfección que encuentra su máxima expresión con el vigente campeón del mundo al volante.

Junto a él, en la primera fila estará Carlos Sainz, que supo aprovechar las situaciones que se le presentaron, sacando el máximo partido a un día en el que no se podía hacer nada más. Un aspecto que tanto la Scuderia como el español han sufrido en varias ocasiones en este inicio de campeonato, tratando de sacar el máximo. Es cierto que, con sus principales rivales fuera de escena, la misión se simplificó considerablemente, pero el madrileño no decepcionó, aunque no ocultó que habría preferido avanzar una posición para salir desde el lado limpio de la parrilla.

Al margen de las consideraciones secundarias del caso, la clasificación del GP de España fue un buen banco de pruebas para empezar a hacerse una idea del valor real de las actualizaciones introducidas por Ferrari en Barcelona. El entusiasmo por la segunda posición final choca con una dosis de realismo que puede resumirse con la frase "una golondrina no hace verano", y algunos detalles merecen una revisión más calmada.

El primer aspecto reseñable es que, al contrario que en otras pistas, en el Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari no sufrió derrapes, al menos no de forma acusada. Aunque se mantiene una pequeña distancia con el Red Bull, en esta ocasión las principales diferencias son más notables en progresión que en términos de velocidad punta, cuyos valores están casi en línea con los del RB19.

Comparación Sainz-Verstappen en la clasificación de España

La entrada en la primera curva y el posterior cambio de dirección representan una de esas áreas en las que Red Bull Racing ha rendido bien desde la primera sesión de entrenamientos libres este fin de semana. Un escenario que también se repitió el sábado por la tarde, poniendo de manifiesto la genial estabilidad del coche de Milton Keynes. Fue una historia similar pero diferente para la curva tres, donde las interpretaciones difirieron: si bien es cierto que las comparaciones de telemetría indican una mayor velocidad para el Ferrari, eso se debe en parte al hecho de que Sainz optó por dejar derrapar el coche pasando por encima de la línea blanca, mientras que Verstappen se quedó más hacia el interior, recorriendo menos metros.

Pasando al segundo sector, más concretamente a la curva 5, en lo que había sido uno de los puntos fuertes de los dos Ferrari el viernes, hay cierta paridad entre los dos primeros, señal de que Red Bull ha limado con eficacia esos pequeños detalles en los que el viernes aún había algo de margen.

A partir de la séptima curva comienza la parte más interesante del análisis, que no destaca tanto un hueco grande y previsible para Red Bull, sino más bien cómo el SF-23 sufría en las zonas de alta velocidad incluso frente a McLaren F1 y Alpine, tercero y cuarto respectivamente con Lando Norris y Pierre Gasly (que finalmente saldrá décimo tras su doble sanción). Según explicó el propio Sainz al final de la clasificación en la rueda de prensa, el objetivo del nuevo paquete sería hacer el coche más predecible, pero también mejorar el comportamiento en las curvas de velocidad media-baja, mientras que aún queda trabajo por hacer en las secciones más rápidas.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"El nuevo paquete tenía que mejorar especialmente en la velocidad media-baja y en esa área definitivamente hemos dado un paso en la dirección correcta. Y como dije antes del fin de semana, un paso en una dirección diferente no es tanto una gran actualización o un gran cambio en nuestro rendimiento, sino la apertura de una ventana de trabajo diferente para el coche. Ese era el principal objetivo de la actualización, no ir de repente medio segundo más rápido."

"También queremos que el coche sea más predecible, más manejable, más fácil de conducir en una vuelta y esperamos que vaya en esa dirección, pero por desgracia llegamos a una pista que no se adapta a nuestro paquete. Nuestro rendimiento a alta velocidad no ha sido bueno desde el inicio de la temporada. Desde Australia, hemos tenido problemas con el equilibrio y el rebote y muchas otras cosas que nos pasan a alta velocidad. Así que sí, queremos centrarnos en eso y ver si podemos mejorarlo, porque como habéis visto, las velocidades bajas para nosotros no son malas en absoluto", añadió el español.

No es casualidad que Sainz mencionara el GP de Australia, que fue la carrera en la que Ferrari empezó a cambiar de rumbo a nivel de puesta a punto llevando a cabo varios experimentos. A partir de entonces, el coche parecía tener una puesta a punto más blanda en general, expresándose al máximo en las curvas de velocidad media-baja, que en España aparecen en muy pocos tramos. Por el contrario, como se vio especialmente en el GP de Miami, el rendimiento en las secciones más rápidas todavía necesita mucho trabajo.

Comparación Sainz-Norris Clasificación de España

De hecho, incluso tomando los valores de los Alpine y McLaren, en las zonas de alta velocidad como la curva 9 o la última curva a derechas del renovado trazado (curva 14), la comparación con el equipo de Maranello sale a favor del equipo inglés y del francés. En la famosa curva 9, considerada desde hace tiempo un banco de pruebas formidable para evaluar el rendimiento de los coches en pista rápida, Sainz fue el único piloto de los cinco primeros que no aceleró a fondo, mientras que todos los demás no levantaron el pie del acelerador: en ese punto, el español tenía una desventaja de unos 7 km/h respecto a sus principales rivales.

Sin duda, el MCL60 optó por una puesta a punto cargada que ayudó a compensar la crónica falta de carga aerodinámica con la que nació el coche de Woking pero, al mismo tiempo, está claro que algunas de las limitaciones de diseño del SF-23 saltan a la vista en una pista que hace de las curvas rápidas uno de sus elementos característicos.

El objetivo ahora es ver si los cambios ayudan a encontrar una plataforma más "estable" y consistente en carrera, uno de los grandes puntos débiles del monoplaza de Maranello. La carrera de este domingo en Montmeló será la primera evaluación de un paquete cuyo potencial está claramente por descubrir.