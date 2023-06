Pole de Verstappen en una caótica clasificación en España; Sainz, 2º

Max Verstappen no pensará lo mismo, pero la del GP de España, con una amenaza de lluvia que no llegó a concretarse, no fue una sesión nada fácil. El neerlandés se hizo con su primera pole en el Circuit de Barcelona-Catalunya, su número 24 en Fórmula 1, sin rival.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin neumáticos nuevos suficientes, solo pudieron hacer un intento en la Q3, y ni ellos ni nadie pudo con el campeón. Sin embargo, el asturiano no pudo hacer una vuelta muy competitiva tras dañar el coche en una salida de pista en la Q1 y terminó noveno, aunque saldrá octavo. Por su parte, el madrileño sí rindió al máximo que le permitía su Ferrari, y se aferró a la segunda plaza.

Sainz será el único Ferari entre las primeras posiciones, ya que Charles Leclerc no se sintió cómodo durante la Q1 y su vuelta en los instantes finales, donde dio una menos que el español, fue insuficiente. Saldrá penúltimo, en la 19ª plaza.

Sergio Pérez también arrancará desde fuera de los puntos, undécimo, después de un error en los últimos minutos de la Q2 tras el que no pudo mejorar lo suficiente como para evitar la eliminación en la segunda ronda.

En ese final alocado de la Q2, los dos Mercedes se tocaron en un extrañísimo accidente en la recta principal, cuando Rusell, que cayó eliminado, pareció frenar delante de un Lewis Hamilton que fue el único coche plateado en la Q3. El heptacampeón saldrá 4º; su compañero, 12º.

Lo ocurrido con los Mercedes: Vídeo: Hamilton y Russell se tocan a más de 300 km/h; Pérez fuera en Q2

En el también caótico final de la Q3, Lando Norris sorprendió con la tercera plaza, y Pierre Gasly con la cuarta, aunque el de Alpine fue sancionado con seis posiciones por molestar a Sainz y Verstappen en la Q1. Ganaron con ello una posición, además de Hamilton, un Lance Stroll que terminó sexto y Esteban Ocon, séptimo (saldrá sexto con la sanción a su compañero).

Al final, McLaren F1 metió sus dos coches entre los diez primeros, con Oscar Piastri noveno, por detrás de Alonso y de Nico Hulkenberg, que llegó a la Q3 y partirá séptimo.

Resultados de la clasificación del GP de España 2023 de F1

Así fue la Q1 de la clasificación del GP de España 2023 de F1

Ante la amenaza de lluvia, la pista se llenó rápidamente de coches buscando un tiempo rápido, y la llovizna previa provocó una aparatosa derrapada de Yuki Tsunoda en su primera vuelta en la vuelta 12. Rápidamente las radios anunciaban que empezaba a llover, y Valtteri Bottas trompeó en ese mismo punto, mientras Alexander Albon también lo hacía en la curva 5. Alonso se salió de pista en la última curva, y De Vries hizo otro trompo en las curvas 12 y 13. Tanto incidente llevó a una bandera roja que detuvo todo con 14 minutos en el reloj.

Los Red Bull y Ferrari no habían marcado tiempo, y a Nico Hulkenberg le quitaron el tiempo que le ponía primer, dejando el liderato en manos de los dos pilotos de Alpine. Los coches formaron cola al final el pitlane y aún salieron con neumáticos blandos cuando se reanudó. Verstappen estableció un 1:13.660 que le colocó primero, mientras a Sainz le molestaba Pierre Gasly camino a la última curva. Luego, el galo entorpeció a Verstappen, y pasó a ser investigado por ambas acciones. En su primer intento, Pérez y Leclerc no consiguieron grandes vueltas, y Nyck de Vries repitió su fallo en las curvas 12 y 13, donde trompeó.

A falta de cinco minutos, Pérez y Leclerc seguían en posiciones de eliminación, y el monegasco tuvo que entrar al pitlane a poner neumáticos nuevos. El mexicano hizo una vuelta que le sacaba de esa zona, pero la de Leclerc no fue lo suficientemente buena y el Ferrari cayó eliminado, penúltimo, junto a los Williams, Valtteri Bottas y Kevin Magnussen.

Así fue la Q2 de la clasificación del GP de España 2023 de F1

La lluvia seguía sin llegar, pero las prisas estuvieron ahí en el inicio de la Q2, cuando de nuevo la pista se llenó rápidamente. En el primer intento, Verstappen metió nueve décimas a Pérez, Russell se coló entre ambos y Hamilton, que se salió en la curva 5, tuvo que abortar. Con récord en primer y tercer sector, el británico se puso segundo en la siguiente vuelta.

Después de ese ataque, y a falta de pocos minutos, estaban en posiciones de eliminación los AlphaTauri, los McLaren F1 y el único Haas que quedaba, el de Hulkenberg. Antes de la última tanda, Pérez era octavo, y el mexicano se salió de pista en la curva 5, cayendo a zona de peligro. Checo pudo reincorporarse a pista y hacer una vuelta más, pero sus ruedas se habían manchado mucho en la grava y no pudo mejorar lo suficiente como para caer en esa segunda ronda.

Junto a él cayeron los AlphaTauri, Guanyu Zhou y un George Russell que incluso protagonizó un momento increíble cuando, en teoría por un malentendido, frenó delante de su compañero Hamilton en la recta principal y se tocaron.