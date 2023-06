Verstappen pilotó un Red Bull que fue "sobre raíles" en Barcelona

Todo parece ir de cara a Max Verstappen, quien consiguió una nueva pole position en la clasificación del Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 después de una vuelta en la que no tuvo a ningún rival cerca. El neerlandés dominó a placer a lo largo de todas las sesiones del fin de semana, aunque pasó algunos apuros durante los primeros compases en el momento en el que se decidían las posiciones de la parrilla debido a una intermitente lluvia que mojó el asfalto en la Q1.

Pasados esos instantes de incertidumbre que se llevaron por delante a varios favoritos como Charles Leclerc, George Russell e incluso al otro de los Red Bull, el de Sergio Pérez, el vigente campeón del mundo se adentró en una ronda en la que nadie se le acercó. Con un mejor registro de 1:12.272, superó por más de cuatro décimas a su inmediato perseguir, Carlos Sainz, para así cosechar la que es su 24ª vez saliendo desde el lugar más adelantado.

Tras igualar a nombres como Nigel Mansell o al que es su suegro, Nelson Piquet, el holandés dijo: "El coche ha ido realmente bien. Por supuesto, la clasificación al inicio fue un poco complicada por el tiempo, pero una vez que empezó a secarse, y en la Q3, el monoplaza iba sobre raíles y ha sido muy, muy bueno pilotarlo hoy".

Max Verstappen busca aumentar su ventaja al frente del campeonato del mundo, en donde no suelta el liderato desde que comenzó el curso. Son ya muchos los puntos que posee de colchón respecto a su compañero mexicano, más todavía si se compara con Fernando Alonso, y debido a que salen desde bastante atrás, tiene grandes posibilidades de salir del Gran Premio de España con más diferencia: "Me encanta venir a Barcelona, en general, me encanta el circuito. Me encantan los aficionados, adoran las carreras, he tenido muy buenos recuerdos aquí, y espero que mañana podamos tener otro".

