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¿Son suficientes los cambios en las reglas de 2027 y 2028 para que Verstappen siga en la F1?

Verstappen afirma que los cambios para 2027 y 2028 son un paso en la dirección correcta y comprende las dinámicas políticas del paddock que impidieron un cambio más radical.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El mes pasado, en Canadá, Max Verstappen afirmó que su futuro en la F1 dependería en gran medida de los posibles cambios en el reglamento para el año que viene, y añadió que la introducción de la distribución 60/40 "sin duda ayudaría" a que se mantuviera en la categoría durante más tiempo, aunque desde entonces el tema ha resultado ser políticamente delicado.

Varios fabricantes se opusieron a cambios significativos en el hardware para la próxima temporada, lo que dio lugar a que el miércoles se alcanzara un compromiso: uno que no se adoptó por unanimidad, sino mediante una mayoría cualificada en la Comisión de F1.

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Como resultado, el equilibrio entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica pasará a ser de 58/42 a favor del motor de combustión el año que viene, antes de la transición completa al 60/40 en 2028.

Verstappen había descrito anteriormente esta última proporción como "el mínimo" que esperaba, lo que planteaba la duda de si el resultado final sería suficiente para mantenerlo en la F1.

Antes del Gran Premio de Barcelona, el piloto holandés se mostró optimista respecto a los cambios, que aún deben ser ratificados formalmente por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

"Creo que ha sido bueno ver que se están haciendo cambios, por supuesto ya este año, pero también para el año que viene", dijo Verstappen. "Por supuesto, me hubiera gustado que el año que viene ya fuera, digamos, lo que tendremos en 2028. Pero también entiendo que a veces hay política de por medio".

Race start

Salida de la carrera

Foto de: Andrew Caballero-Reynolds / AFP vía Getty Images

Con esas últimas palabras, Verstappen se refería al hecho de que algunos fabricantes se oponían a implementar el cambio completo para 2027. Las principales preocupaciones de Ferrari se centraban en el ADUO, mientras que Audi y, en cierta medida, Honda se oponían a las inversiones que requerirían los cambios de hardware.

Verstappen dice que entiende que —como suele ocurrir en la F1— de las discusiones ha surgido un compromiso, y que puede aceptar el resultado final: "Al menos los cambios que están haciendo van en la dirección correcta. Así que supongo que eso es todo. Es algo positivo".

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Alonso: "El ADN de estas normas siempre premiará ir más lento en las curvas"

Mientras que la mayoría de los pilotos coincidieron con Verstappen y describieron los cambios como un paso en la dirección correcta, Fernando Alonso se mostró algo más crítico. El bicampeón del mundo de F1 cree que el ADN fundamental de este reglamento simplemente no se puede cambiar.

"Creo que hay que darle tiempo. Esperemos que las cosas mejoren y que los aficionados lo disfruten un poco más, y que los pilotos estén un poco más contentos con el coche. Pero al fin y al cabo, estas unidades de potencia tienen este ADN y será complicado cambiarlo", dijo.

"Se pueden hacer pequeños ajustes en el reglamento, pero siempre se premiará ir más lento en las curvas para tener más energía en las rectas. Y ese es, como he dicho, el ADN del reglamento actual".

"Y el hecho de que, para la séptima carrera de este año o cuando sea, ya sepamos que tenemos que cambiar las normas para el año que viene y, posiblemente, para 2028, te dice que había algo que fallaba desde el principio", concluyó el de Aston Martin.

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