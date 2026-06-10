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La FIA confirma los cambios en la F1 para 2027 y 2028, con distinto reparto de energía

La FIA ha anunciado este miércoles, 10 de junio, los cambios tomados junto a los equipos de F1 para las temporadas 2027 y 2028, con menos importancia de la parte eléctrica en el reparto de energía.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Prácticas de salida

Prácticas de salida

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La FIA ha confirmado este miércoles, 10 de junio, distintos cambios en los reglamentos de la Fórmula 1 para las temporadas 2027 y 2028, que afectarán principalmente a la distribución de energía de las unidades de potencia introducidas desde este curso.

Recuerda:

Con la llegada de la nueva normativa, los motores han cambiado sustancialmente, con una distribución de potencia casi a la par entre el motor de combustión interna (ICE) y la parte eléctrica (MGUK). Sin embargo, los problemas aparecidas en las primeras carreras de la temporada llevaron a que se debatieran medidas para mejorar la situación, y ahora, la Federación Internacional de Automovilismo ha llegado a un acuerdo con la FOM, promotora de la F1, los equipos y los motoristas.

Así, se ha decidido mantener un reparto de 53/47 en favor del motor de combustión interna para esta temporada 2026, que se convertirá en 58/42 en 2027 y en el deseado 60/40 del que se venía hablando en las últimas semanas en 2028. Además, el año que viene aumentará un 5 por ciento el flujo de combustible, y en dos campañas, un 13%. Con ello, se buscará mejorar, ante todo, las sesiones de clasificación, que es donde más ha chocado ver a los pilotos gestionar energía, sin poder ir a tope.

Así reza el comunicado de la Federación: "La FIA, la FOM, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia han acordado un paquete de modificaciones del Reglamento Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 para 2027 y 2028. El acuerdo es fruto de las conversaciones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, tras las preocupaciones identificadas en relación con la gestión de la energía en el nuevo marco de las unidades de potencia".

"Los cambios propuestos tienen por objetivo abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, y hacer que la sesión de clasificación sea más trepidante, sin afectar a las carreras emocionantes y positivas que generan los nuevos reglamentos". 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El paquete introduce un reequilibrio gradual de la contribución del motor de combustión interna y del sistema de recuperación de energía a lo largo de las temporadas 2027 y 2028. Incluye ajustes específicos en la potencia del motor de combustión interna, el flujo de energía del combustible y el despliegue del sistema de recuperación de energía, junto con una mayor flexibilidad en la gestión de la energía. También se incluyen medidas de apoyo relacionadas con las condiciones de suministro de la unidad de potencia, las operaciones de carrera y la normativa financiera pertinente".

"El reglamento de Fórmula 1 de 2026 se desarrolló y acordó en estrecha colaboración entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de unidades de potencia. Estas últimas modificaciones reflejan la continuación de esta colaboración, en la que todas las partes interesadas trabajan conjuntamente para perfeccionar el marco y abordar los retos operativos identificados".

Por último, la FIA ha recordado que estas modificaciones deberán ser aprobadas definitivamente en los próximos días: "La FIA agilizará ahora el proceso de aprobación formal para proporcionar a todas las partes claridad desde el principio y tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos revisados. Los cambios propuestos se someterán a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor el 23 de junio en Macao".

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