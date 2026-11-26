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Fórmula 1 GP de Qatar

Stroll se niega a elogiar la carrera de Las Vegas: "El mismo rollo que ya hemos visto"

Antes del GP de Qatar, Lance Stroll explica por qué le gustaba más la F1 con el DRS que la F1 actual, centrada en la gestión de la batería.

Alexis Hoffmann

Editado: 26 nov 2026, 17:52

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Tras el Gran Premio de Las Vegas 2026, vuelve a debatirse en el paddock de la Fórmula 1 sobre las carreras artificiales. Antes del fin de semana de carreras de Qatar, Lance Stroll ha dado su opinión con un detalle inusual en sus palabras.

"Eso no fue una buena carrera, fue una carrera estúpida", dijo a modo resumen.

La carrera celebrada la ciudad del pecado ha recordado a muchos aficionados a carreras como las 500 Millas de Indianápolis. Las batallas por el rebufo y las diferencias de tiempo mínimas convirtieron el domingo en una de las carreras más memorables de la campaña.

Sin embargo, mientras que pilotos como Lando Norris han tenido palabras de elogio para la carrera, Stroll no parece en absoluto impresionado.

"Es exactamente el mismo rollo que ya hemos visto", afirmó. "Las carreras eran mucho mejores en el pasado. Entonces no conseguías una ventaja de un segundo o así simplemente por el 'harvesting'".

"No me gusta, pero puedo entender por qué la gente que no suele ver mucho las carreras lo sigue", continúa."Hay mucha acción y todo eso, pero simplemente no debería ser así".

Al preguntarle por las carreras con el DRS (de 2011 a 2025), que también pueden parecer algo artificiales, el piloto de 28 años replica: "Las carreras con DRS eran mejores que lo que tenemos ahora. ¿Eran perfectas? No. En un mundo perfecto, podríamos seguirnos sin turbulencias y no tendríamos que depender del DRS ni de nada por el estilo".

No obstante, el canadiense de Aston Martin reconoce que el escenario ideal que esboza probablemente seguirá siendo precisamente eso, un sueño. Por ello, destaca que, en generaciones anteriores, el pelotón estaba mucho más igualado.

También puedes leer:

¿El DRS como solución para la F1 en 2030?

El propio DRS, como admite Stroll, no es una solución para todo. "Hemos visto carreras realmente buenas con DRS, pero en algunos circuitos simplemente no se puede adelantar. Así que entonces tampoco funciona".

"Tienen que darse muchas circunstancias para que todo encaje. Pero lo que tenemos ahora, sin duda, no es el camino a seguir. Ya no se adelanta en una zona de frenada; se adelanta a partir de la mitad de la recta. Eso realmente no es emocionante".

"El DRS no era perfecto", afirma Stroll. "Pero, ¿sabes?, uno simplemente quiere ver cómo el coche se acerca lo suficiente [al rival] para luego adelantarlo en la curva, y no que simplemente te adelante en la recta con una diferencia de 100 km/h. Claro, estoy exagerando un poco, pero incluso 50 km/h más en la recta no es emocionante".

A la pregunta de si prefiere el DRS, el modo de adelantamiento o el "push-to-pass", su respuesta es: "Cualquiera de ellos. El DRS se acercaba más a lo que queremos que a lo que tenemos ahora. Creo que las carreras eran mejores en el pasado".

Por ello, Stroll espera con ilusión el regreso de los motores V8 en 2030. Así, el piloto de Aston Martin, espera que los monoplazas vuelvan a destacar por una mayor carga aerodinámica y fuerzas G más elevadas, siendo un mayor reto para los pilotos.

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