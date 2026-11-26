Fórmula 1 GP de Qatar

Honda no encuentra el problema que Alonso sintió en Las Vegas, pero reconoce una debilidad clave

Honda ha revisado el motor de Alonso tras sus malas sensaciones en Las Vegas, pero no ha encontrado anomalías. Sin embargo, Orihara admite que su motor no da confianza a los pilotos.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 13:27

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El fabricante japonés ha revisado los datos y la unidad de potencia de Fernando Alonso físicamente tras sus quejas en el Gran Premio de Las Vegas, pero aseguran que no han detectado ninguna anomalía.

El piloto español detectó algo que le hizo pensar que el motor estaba roto y eso le llevó a abandonar una vuelta antes de la bandera a a cuadros, pero las comprobaciones realizadas por el fabricante japonés no han detectado nada extraño.

Shintaro Orihara, responsable de Honda en la Fórmula 1, así lo explicó: "Tras esta semana, hemos revisado todos los datos que tenemos actualmente y, durante el mantenimiento, también hemos inspeccionado físicamente el motor. Por el momento, no hemos detectado ningún problema en el motor".

Pese a ello, Honda no quiere dar por cerrado el asunto y volverá a comprobar el funcionamiento de la unidad de potencia durante el viernes, aprovechando los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar.

Esto se debe a que Honda asegura que tiene muy en cuenta cada palabra del asturiano.

"Analizamos detenidamente sus comentarios y también los tenemos en cuenta. Por eso revisamos todos los datos y también comprobamos el estado del motor. A partir de los datos, por el momento no hemos detectado ningún problema, pero volveremos a comprobarlo el viernes para darle una respuesta a Fernando", añadió.

Más sobre Honda:

Honda admite que su motor no da confianza a los pilotos

La dificultad para encontrar una explicación también está relacionada con las características de las unidades de potencia de 2026 y con la forma en la que se comportan en determinados circuitos. Shintaro Orihara admitió que Las Vegas fue especialmente complicado para analizar el efecto del motor sobre la velocidad del coche, debido al peso del par motor y a las diferencias en la gestión energética entre los coches.

"Nuestras mediciones indican que la potencia en sí misma está bien, pero probablemente deberíamos volver a comprobarlo con detenimiento en estos circuitos", explicó el japonés, que no quiso descartar más comprobaciones durante el fin de semana.

Honda tampoco tiene una hipótesis concreta sobre qué pudo sentir Alonso para pensar que algo se había roto. El fabricante se remite a los datos disponibles, que no muestran ningún problema, aunque Orihara sí dejó una reflexión significativa sobre el rendimiento de la unidad de potencia durante esta temporada.

"Probablemente este año el rendimiento de nuestro motor no sea suficiente para dar satisfacción o confianza al piloto y, por eso, quizá tengan la sensación de que el rendimiento del motor no es muy bueno", reconoció.

Una explicación que no confirma ningún fallo mecánico en el motor de Alonso en Las Vegas, pero que sí evidencia que Honda todavía tiene mucho trabajo por delante.

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