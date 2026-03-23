Steiner acusa a Verstappen y Hamilton de 'manipular' sus opiniones sobre la F1
Verstappen critica el reglamento de la F1 2026 y Hamilton lo elogia... Steiner recuerda que ambos reflejan más sus situaciones personales que otra cosa.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con un nuevo reglamento técnico y una nueva normativa de unidades de potencia, ha cambiado el orden jerárquico de la categoría. Y, en la zona delantera de la parrilla, el equipo que más ha perdido parece ser claramente Red Bull.
De hecho, Max Verstappen no ha escondido para nada su enfado al respecto, aunque ha focalizado sus críticas más en las nuevas reglas que en su propio equipo, llegando a decir que quienes disfrutan de estas carreras "no entienden de qué va el automovilismo" y comparando las carreras actuales con el conocido videojuego 'Mario Kart'.
Sin embargo, el exjefe del equipo Haas F1, Guenther Steiner, quien siempre dice lo que piensa, afirma en una entrevista con TalkSport que esos comentarios de Verstappen están influidos en primer lugar por los decepcionantes resultados de Red Bull.
"No todo es culpa de las reglas. Es culpa del equipo si el coche no puede salir. Es como esos dos McLaren que no pudieron salir. Hace mucho tiempo que dos coches no podían siquiera comenzar una carrera. No se puede culpar a las normas, porque la mayoría de coches salieron, salvo Bortoleto y Albon", dijo.
Para Guenther Steiner, Verstappen solo se queja cuando las cosas no le van bien: "Max no está feliz porque el coche no es como quiere. Le cuesta mucho aceptar que las cosas no salgan como quiere".
Y añadió: "Red Bull tiene un motor completamente nuevo y es tecnología avanzada; lleva tiempo que los ingenieros se acostumbren a él. De hecho, me sorprende lo bien que ya lo están haciendo los nuevos proveedores de motores, como Ford y Audi, pero sí, creo que eso mejorará con el tiempo".
Hamilton y Verstappen, similares en el fondo de sus críticas y halagos
Las declaraciones de Verstappen sobre los nuevos coches de F1 en 2026 contrastan claramente con las palabras de Lewis Hamilton, quien de hecho en Shanghái consiguió su primer podio con Ferrari.
Durante la era del efecto suelo, Hamilton fue el piloto más crítico con el reglamento, pero eso ha cambiado este año drásticamente. Y Steiner sabe el porqué de esos comentarios positivos.
"Porque le está yendo bien, al contrario que a Max. Cuando las cosas van bien, se siente así. Hace más de un año que no subía al podio en una carrera, así que, obviamente, lo está disfrutando".
"¿Por qué iba a ser negativo sobre algo en lo que está teniendo éxito? Le costará un poco acostumbrarse a las nuevas reglas, pero es muy bonito volver a ver a Lewis ahí", concluyó el exdirector del equipo Haas.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images
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