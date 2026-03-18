Hamilton se reivindica: "He vuelto a mi mejor nivel, tanto físico como mental"

Lewis Hamilton afirma que ha "vuelto a su mejor nivel", aunque insiste en que todavía hay "margen de mejora", tras lograr su primer podio con Ferrari en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

En un Circuito Internacional de Shanghai donde su victoria en la sprint fue uno de los pocos momentos destacados el año pasado, Hamilton superó a su compañero de equipo Charles Leclerc en ambas sesiones de clasificación y salió vencedor de su prolongada batalla del domingo.

Esto permitió al británico subir al tercer escalón del podio, junto a los pilotos de Mercedes, que finalmente se mostraron inalcanzables.

Esto supuso un alivio para Hamilton, quien había sufrido la espera más larga de la historia para lograr su primer podio con Ferrari, ya que esta fue su 26ª participación en un gran premio con la Scuderia.

"Empecé este viaje y este sueño de ir a Ferrari y estar en lo más alto con ellos, y este podio ha tardado más de lo que esperaba", admitió el siete veces campeón del mundo. "Después de un año difícil el año pasado, poder formar parte del desarrollo con ellos, trabajar con ellos durante el último año, me da un enorme orgullo y es un privilegio formar parte de esta marca. Nos han proporcionado un coche realmente sólido".

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Preguntado sobre si sentía que ya había vuelto a su mejor nivel tras un primer año complicado en el equipo de Maranello, el piloto de 41 años respondió: "Definitivamente siento que he vuelto a mi mejor nivel, tanto mental como físicamente, sí".

Pero Hamilton también señaló que aún hay "margen de mejora", en parte por su edad y en parte porque todavía se está adaptando a la escudería italiana. El inglés ha pasado a trabajar con un nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, que anteriormente trabajó con Kimi Raikkonen; este acuerdo es provisional por el momento, y más adelante se decidirá si Santi completará la temporada en este rol.

"El entrenamiento de este invierno ha sido el más duro e intenso que he tenido nunca, y eso probablemente va de la mano con hacerse mayor", explicó el británico. "Se tarda más en recuperar. Pero he conseguido reunir estas nuevas herramientas. Tengo un gran preparador con el que ya había trabajado en el pasado, pero empezamos juntos desde el día de Navidad. Luego el tiempo en la fábrica, obviamente con un nuevo ingeniero, y eso también ha sido un gran impulso. Hay un gran ambiente dentro del equipo".

"Creo que aún hay más por venir. Pienso que todavía puedo sacar más rendimiento de este coche. Sigo aprendiendo sobre él a medida que avanzo, especialmente en lo referente al despliegue y ese tipo de cosas. Luego, en la parte final del año pasado, profundicé con los ingenieros y hablé con ellos sobre las cosas que quería de un coche y en cuyo desarrollo no participé el año pasado".

"Ahora, poder desarrollar el coche con ellos este año y ver que han escuchado y han incorporado algunas de las cosas que pedí en el coche, estoy increíblemente agradecido por haber tenido en cuenta ese aspecto. Simplemente te hace sentir más unido a todos, porque avanzas en la misma dirección".

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No se debe subestimar el hecho de que Hamilton no pudo influir en el desarrollo del SF-25, ya que se incorporó a la Scuderia bastante tarde antes de la temporada 2025: su primer día en Maranello fue el 20 de enero. El jefe del equipo, Fred Vasseur, es plenamente consciente de ello, y por eso —además de una mejor integración dentro del equipo— no le sorprende que el rendimiento de Hamilton haya mejorado.

"Sinceramente, creo que siempre es mucho más fácil el segundo [año], porque formas parte del proyecto desde el principio; él estaba en el simulador a mediados de 2025, cuando comenzamos el proyecto", señaló Vasseur tras el GP de China. "Y creo que también se siente un poco más involucrado en el proyecto de lo que estaba hace un año; cuando se unió al equipo en enero, el coche ya estaba hecho".

"También conoce un poco mejor a todo el mundo, la relación mejora cada vez más, le resulta más fácil tratar con la gente y trabajar con todos. Paso a paso, tenemos que lograr pequeñas mejoras, porque así es como cerraremos la brecha".

Información adicional de Oleg Karpov