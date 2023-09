Mercedes hizo reír a Sainz dentro del coche usando su truco de DRS

En las últimas vueltas de la carrera del fin de semana anterior en el circuito de Marina Bay de Singapur, Sainz redujo la velocidad para dar DRS al siguiente piloto, Lando Norris, en un intento por mantener a George Russell y Lewis Hamilton detrás con sus neumáticos más nuevos.

Al final, la estrategia funcionó, y Sainz y Norris terminaron primero y segundo, con Hamilton tercero después de que Russell se estrellara en la última vuelta.

En Suzuka, las posiciones se invirtieron y Sainz alcanzó a Russell y Hamilton, que rodaban quinto y sexto.

Con neumáticos más viejos, Mercedes le dijo a Russell que invirtiera las posiciones y dejara pasar a Hamilton, y entonces Russell preguntó si Hamilton podía a su vez darle DRS y ayudarle a defenderse de Carlos Sainz.

Hamilton respondió "entendido", pero la estrategia sólo funcionó brevemente antes de que Sainz pasara a Russell, después de que el español dijera a Ferrari por radio: "¡Están usando mis trucos contra mí!".

Sainz admitió ante los medios que vio divertido el escenario que se desarrollaba ante él.

"Sí, lo encontré divertido", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su comentario.

"Me estaba riendo en el coche porque podía ver a Lewis levantando el pie en la curva 130R para darle DRS a George".

"Y yo estaba en plan, 'tengo que asegurarme de atacar a George en la chicane. Si no le saco de la trazada, va a ser imposible pasarles".

"Y entré muy profundo en la chicane, me las arreglé para conseguir un poco el cambio de rasante, y luego usé el DRS, el rebufo y todo para pasarle. Fue muy divertido. Y sí, casi me cuesta la posición con mis propios trucos".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz sintió que a Mercedes podría haberle ido mejor si hubiera tenido a Hamilton en lugar de Russell inmediatamente delante de él.

"Creo que quizás hubieran tenido más posibilidades, sinceramente hablando, si Lewis se hubiera quedado detrás", dijo. "Pero al mismo tiempo habría intentado pasar a Lewis porque George era muy lento en las curvas Esses, y en la 8 y la 9".

"Así que lo habría intentado en la 11 o en la 13, porque ambos eran muy lentos allí. Pero nunca lo sabremos. Aunque también habría sido más arriesgado dejar atrás a Lewis, porque si me quedaba con Lewis, me quedaba con George".

Sainz reconoció que no fue fácil atacar a Hamilton en las últimas vueltas, ya que el piloto de Mercedes aún tenía mucho ritmo.

"Creo que Suzuka ha demostrado ser bastante complicado para adelantar", reflexionó. "Y la posición en pista era fundamental. Creo que yo era cuatro o cinco décimas más rápido que Lewis, acercándome a él".

"Y no creo que esa sea suficiente diferencia para adelantar. Yo era más rápido, pero llega un punto en el que si no eres un segundo más rápido, no pasas. Además, Charles tardó bastante tiempo en pasar a George con unos neumáticos duros muy desgastados que llevaba George".

"Y eso me ha demostrado que esta vez todo era cuestión de posición en pista, que es lo que perdimos en la parada en boxes. Estábamos cuatro segundos por delante de Lewis y salimos ocho por detrás".

Sainz también admitió que sentía que podía haber logrado más que el sexto puesto, dado que su compañero Charles Leclerc fue cuarto.

"Sí, creo que hoy teníamos mejor ritmo del que mostró el resultado, ¿no?", comentó. "Creo que fuimos muy rápidos desde el principio. Creo que he salido muy bien. Y luego, en el primer stint, sentí que tenía un poco más de ritmo que los de delante. He gestionado bien los neumáticos".

"Pero, obviamente, estar detrás en posición de pista siempre te va a costar, especialmente en un Suzuka difícil para adelantar".

"Pero sí, sinceramente, me he sentido como siempre. En cuanto he cogido ritmo, he entendido bien el coche y he pilotado bien. Una pena la última parada en boxes, ya que nos costó bastante tiempo de carrera, pero es lo que hay".