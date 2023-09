Hamilton no quiso emular el 'truco' del DRS de Sainz en Japón

Las últimas vueltas de la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1 tuvieron a Lewis Hamilton, George Russell y Carlos Sainz como protagonistas, ya que los pilotos del equipo de Brackley se intentaban defender del español para conseguir la quinta y sexta plaza. Sin embargo, la estrategia a una sola parada del más joven de la dupla británica no surtió efecto y el del Cavallino Rampante se quedó a la estela del siete veces campeón del mundo al cruzar la meta.

En Mercedes veían una buena idea repetir el 'truco' del DRS con el que el de Ferrari venció en el pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur, en donde el madrileño usó a Lando Norris para protegerse precisamente de los teutones. No obstante, y con su veteranía, Lewis Hamilton prefirió escaparse y dejar a George Russell a merced de Carlos Sainz.

Finalmente, el español acabó entre los pilotos ingleses, y cuando al siete veces campeón del mundo se le preguntó en el circuito de Suzuka por qué no le dio de su propia medicina a su rival, indicó: "No creo que fuera una buena idea, en absoluto. Cuando me lo sugirieron, supe que obviamente lo habían pensado desde la última carrera, y no tenía sentido".

"Necesitaba llegar lo más adelante posible, y me puse manos a la obra", explicó Lewis Hamilton. "Tenía unos dos segundos de ventaja, y me pidieron que le diera el DRS a George [Russell], así que tuve que soltar el acelerador en la recta para dejarle a ocho décimas. Entonces le di DRS, pero luego le adelantaron, que era algo que iba a pasar porque iba a una parada, y nosotros a dos, y Sainz estaba justo detrás de mí, así que no era lo ideal".

"Las últimas vueltas fueron muy difíciles, pero creo que, como equipo, tenemos que estar agradecidos por un quinto y un séptimo [puesto]. Es mejor que un sexto y un séptimo", comentó el inglés, al que le parece un buen resultado. "Creo que quintos era lo mejor que podía hacer hoy, aunque si no me hubieran golpeado al principio, podríamos haber luchado por la cuarta plaza, pero los Ferrari eran muy rápidos".

"Se me ha dañado un poco el alerón delantero, pero más cuando hemos chocado con las ruedas. Creo que la parte delantera se ha golpeado tanto que, de repente, se me ha bloqueado la parte delantera derecha, algo que no me había pasado en todo el fin de semana", aseguró. "No obstante, teniendo eso en cuenta, estoy agradecido de haber terminado por delante de un Ferrari. Lo importante es que uno de nosotros terminara por delante del Ferrari para mantener la posición [en constructores], así que hoy necesitábamos trabajar como equipo".

Además, los dos Mercedes tuvieron una pelea cuerpo a cuerpo muy bonita al principio: "Fui agresivo, pero creo que fueron buenos movimientos. Sinceramente, no debería haber estado en esa posición, pero como ya he dicho, creo que me ha pasado algo en la parte delantera derecha y se me ha ido de delante en la horquilla".

"Todo el fin de semana he ido bien por ahí, pero giraba y no pasaba nada. He tenido problemas con el equilibrio en la pista, pero fue una buena batalla, un poco agresiva, aunque era lo que se necesitaba para conseguir la posición", sentenció Lewis Hamilton sobre el Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1.

Galería: las imágenes de la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla al chocar Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45. 1 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, hace una parada en boxes 2 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 3 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 4 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, lucha con Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, adelanta a Liam Lawson, AlphaTauri AT04 6 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, hace una parada 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 9 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 13 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 14 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri 15 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 16 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 18 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 19 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 , Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, en boxes 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale de su box tras una parada 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El equipo de boxes de Alpine F1 se prepara para una parada 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 27 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 28 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, por delante de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 30 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 31 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 32 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 33 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 34 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 35 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale de boxes tras una parada 36 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla. 37 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, salen de boxes mientras los comisarios barren la pista 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 39 / 50 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, persigue al pelotón 40 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Las consecuencias de una colisión entre Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, en la salida. 41 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, chocan en la salida. 42 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 46 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri 48 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 49 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 50 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

