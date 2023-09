Horner, sobre Pérez: "Lo único positivo es evitar la sanción en Qatar"

El piloto mexicano tuvo un mal inicio en la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1 debido a que se tocó con Lewis Hamilton en la salida y eso le obligó a pasar por el pitlane para montar un nuevo alerón delantero. Además, recibió una penalización de cinco segundos por adelantar cuando no debía al reincorporarse durante el Safety Car, y después volvió a dañar su ala cuando impactó contra Kevin Magnussen.

Su Red Bull estaba demasiado tocado como para seguir con un buen ritmo. Así, regresó a boxes para retirarse, pero no definitivamente, porque su escudería lo volvió a sacar a la pista.

El motivo de ello era que querían cumplir con el segundo castigo que la FIA la impuso por embestir al danés, para así no tener que arrastrar nada al Gran Premio de Qatar. El director de los de Milton Keynes, Christian Horner, dijo que evitarlo era lo único positivo del desastroso fin de semana de Sergio Pérez, quien tuvo mala suerte en la arrancada.

"Empezó mal, fue una especie de pinball en la bajada hacia la primera curva, eso fue mala suerte para él", dijo el británico cuando Motorsport.com le pidió que resumiera la carrera de su piloto. "Luego tuvo daños con Lewis [Hamilton] y rompió el alerón delantero, además de que adelantó a Fernando [Alonso] con el coche de seguridad, y recibió otra sanción".

"Fue un poco optimista, probablemente por la frustración de intentar adelantar a Magnussen. Otro alerón delantero, y daño en la dirección", continuó Christian Horner. "Así que lo único positivo que hemos conseguido hoy ha sido no cargar con una penalización en la próxima carrera en Qatar".

Por su parte, Sergio Pérez explicó que su primer golpe con Lewis Hamilton causó más daños en su RB19 que la rotura del alerón delantero, y cree que eso fue lo que provocó su toque con Kevin Magnussen: "Tuve una salida horrible y, básicamente, al entrar en la primera curva, era solo un pasajero".

"Tenía a Sainz a mi derecha, a Lewis a mi izquierda, y me quitaron todo el endplate del alerón delantero", explicó el mexicano. "Cambiamos el ala delantera y seguía sin tener [control] esa parte, así que creo que había más cosas dañadas en el coche. Me costaba mucho frenar con el tren delantero, no pude hacerlo a tiempo y fue mi error, obviamente".

