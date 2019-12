Carlos Sainz fichó por McLaren en el verano de 2018, mientras los de Woking se encontraban séptimos en el mundial de constructores tras años que acabaron con la paciencia y las ganas de un bicampeón del mundo.

Precisamente el hueco que dejó Alonso lo ocupó Carlos, pero el madrileño defiende que no fue pesimista en ningún momento y que, incluso desde las negociaciones del contrato, ya veía positivismo en su actual escudería.

"En ese momento, digamos, no fui negativo", explicó Sainz en una entrevista con Motorsport.com. "Cuando me uní a McLaren, no pensé, ''seguro que con el coche del año que viene la temporada va a ser tan mala como la de 2018'. Eso nunca pasó por mi mente porque desde el momento en el que negocié mi contrato con McLaren, y comencé a hablar con personas dentro del equipo, ya pude sentir una mentalidad diferente y una atmósfera diferente".

McLaren ha experimentado en 2019 un importante cambio y eso se ha transformado en un buen paso adelante de la mano del nuevo jefe Andreas Seidl, del fichaje de James Key, su director técnico, y de dos pilotos talentosos sin presión.

Sainz analiza cómo en la escudería británica todos eran conscientes de los errores cometidos en un 2018 donde solo alcanzaron a ser sextos en el campeonato: "Había esa admisión de los errores, una cultura de autoculparse, de decir 'nos hemos equivocado este año, y queremos mejorar el año que viene', lo cual para mí es muy importante".

"Sin señalar con el dedo, hubo mucha autocrítica. Mucha gente quería que llegara 2019 porque sabían que habían cometido errores en 2018. Y para mí eso ya creó un buen ambiente de equipo y optimismo para 2019".

Sin embargo, pese a esa filosofía, Sainz no oculta que la temporada de McLaren ha sorprendido incluso a los más optimistas: "Luego obviamente, la temporada 2019 ha sido mejor de lo que esperaba. No esperaba que el equipo diera un salto tan grande. Suponía que sería un año mejor, pero no que domináramos la zona media de la parrilla como hemos hecho este año".

La estadística que resume la mejora de McLaren es la siguiente: con 145 puntos, ha sumado más en 2019 que en las tres temporadas con Honda juntas (133 puntos entre 2015, 2016 y 2017). También más que en en las temporadas 2015, 2017 y 2018 juntas (119), y más del doble que en su primer año con Renault (62 puntos en 2018).

Que el 2020 sea aún mejor.

Pasa las fotos y descubre cómo ha ido evolucionando McLaren hasta resurgir. Pulsa en 'versión completa' al final del artículo si no te aparecen