¿Qué tiempo hará en el GP de Bélgica 2023 de F1? ¡Mucha lluvia!

En el circuito de Spa-Francorchamps se vivió una de las mayores vergüenzas de la historia de la Fórmula 1, cuando la FIA comenzó a retrasar progresivamente el inicio de la carrera del Gran Premio de Bélgica en 2021 para finalmente, y tras tan solo tres minutos de tiempo en pista detrás del coche de seguridad, dar por concluida la prueba con una bandera roja. A pesar de que se modificó el reglamento para ese tipo de casos, el Gran Circo ha vivido otros momentos de incertidumbre con la lluvia, como en el Gran Premio de Japón 2022, cuando no se supo al instante si Max Verstappen era campeón o no, y sigue pendiente el conseguir competir bajo el agua sin problemas.

Todo eso podría repetirse, salvando las distancias, este curso, porque para el fin de semana del 28 al 30 de julio de 2023, se esperan muchas precipitaciones en el trazado belga, donde la máxima categoría del automovilismo disputará le decimosegunda prueba de la temporada. Además, se celebrará con el novedoso formato al sprint, que incluye dos clasificaciones y dos carreras, con una sola sesión de entrenamientos libres, lo que complicará todavía más las pruebas y puestas a punto de los equipos.

Durante el viernes, día en el que los pilotos tendrán solo una hora antes de saltar a la clasificación que decidirá las posiciones de la parrilla del domingo, se espera que la lluvia haga acto de presencia debido al 90% de probabilidades que hay, con una temperatura de unos 18º C y unas rachas de viento de 16 km/h. No obstante, el agua que caiga lo hará con poca intensidad, lo que no debería dificultar en exceso el poder salir al asfalto como ocurrió en el pasado por la escasa visibilidad.

En la jornada al sprint del sábado, en donde las escuderías sacarán a sus monoplazas para la clasificación shootout y la prueba de tan solo 15 giros, se esperan unas precipitaciones de entre el 75 y el 85%, con vientos de unos 13 km/h y unas temperaturas inferiores, de unos 16º C, con lo que será un día divertido con el agua sobre el asfalto de Spa-Francorchamps.

Ya en la carrera principal, a la hora en la que el semáforo se apagará, la probabilidad de la lluvia bajará hasta el 60%, pero el viento aumentará hasta los 23 km/h, y será una de las claves en zonas como la recta de Kemmel, donde se producen casi todos los adelantamientos. La temperatura se mantendrá en unos 17º C, así que es posible que los pilotos salgan con los neumáticos intermedios, pero si hay un frente seco no se descarta que la estrategia sea la de salir con las gomas más rápidas.

