El fin de semana no estaba yendo nada bien para McLaren, que no lograba el acceso a la Q3 del GP de Turquía y veía cómo por delante sus rivales de la zona media de la parrilla se llevaban todo el protagonismo, especialmente los Racing Point.

Sin embargo Sainz, que el viernes aseguró vivir su jornada más extraña y el sábado vio cómo una sanción le obligaba a partir 15º, logró completar otra de sus hazañas para alcanzar la quinta plaza y sumar un buen puñado de puntos.

"El domingo es cuando cuenta", dijo ante los micrófonos de Movistar + F1, donde dio la clave del gran rendimiento mostrado en carrera: "Hasta hoy hemos tenido un fin de semana muy difícil, no podíamos hacer trabajar el neumático. Pero ya desde las vueltas a la parrilla encontré un par de cosas que me permitían mantener un poco más de temperatura en el neumático, cogí mucha confianza y a partir de ahí toda la carrera fuimos remontando".

La remontada llegó desde la salida, donde avanzó hasta instalarse ya desde el inicio en el top 10, evitando los problemas que afectaron a otros pilotos. Pidiéndole que resumiera su arrancada, Sainz declaró: "En la salida recuperamos seis posiciones. Fui por fuera en la curva 1, intenté ver quién cometía el error y cómo pasar. Y a partir de ahí fui pasando uno a uno, aunque adelantar era muy difícil, porque solo había una línea un poco más seca que las demás".

Luego daría cuenta de Ricciardo y, con varios adelantamientos, consiguió llegar a la altura de los Ferrari, que acabaron justo delante de él. "Fuera de línea resbalaba muchísimo, pero en carrera pude adelantar a Giovinazzi, Ricciardo, Stroll, Albon,... y me ha dado un quinto puesto que sabe muy bien", comentó.

Mira las fotos de Carlos Sainz en el GP de Turquía antes de seguir leyendo sus declaraciones

Incluso pudo lograr un mayor resultado si la carrera hubiera durado solo una vuelta más, ya que acabó pegado a Leclerc, que en las últimas curvas perdió posición con Pérez (al que previamente había adelantado) y Vettel.

"Una pena, pero teníamos la rueda delantera derecha muy al límite en las últimas 10 vueltas", dijo Sainz. "Yo veía a los Ferrari delante, tenía ritmo, pero a la vez no quería que me pasase lo de Silverstone, que la rueda se te delamina y se acaba la carrera. Eran buenos puntos y había que ir midiendo cuánto empujar. En las últimas tres vueltas fui a tope intentando cogerles, y casi".

Cuando le preguntaron si piensa que fue un poco milagroso lo ocurrido el domingo, Sainz respondió: "Un poco, porque no sabía bien lo que esperar después de todo el fin de semana que llevábamos. Pero en cuanto hemos hecho trabajar las ruedas, ya sabéis que yo me siento cómodo en este tipo de condiciones. Cuando las ruedas se han conectado, yo me he reencontrado un poco conmigo mismo y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado".

Este resultado permite a Sainz ponerse séptimo en el mundial de pilotos por delante de Lando Norris y, sobre todo, permite a McLaren distanciarse de Renault y perder menos terreno del esperado con Racing Point.

"Hemos arreglado el día, porque después de que los Racing Point salieran entre los tres primeros, los Renault por delante y nosotros muy atrás, hemos salvado el día. Era un día muy complicado para nosotros, no sabíamos si los neumáticos iban a funcionar, y lo hemos conseguido", concluyó el madrileño.