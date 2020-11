Sainz: "Este de Turquía, el viernes más extraño de mi vida"

Nadie esperaba una primera jornada del Gran Premio de Turquía así. Se trata de un circuito al que la F1 no iba desde 2011, pero lo que se han encontrado pilotos y equipos ha sido un asfalto en terribles condiciones que ha impedido exprimir al máximo los coches y rodar en buenos tiempos.

De hecho, entre el tiempo más rápido de la FP1 y el de la FP2 hubo siete segundos de diferencia, y el mejor registro del día, logrado por Max Verstappen, estuvo a 3,5 segundos del récord de la pista, conseguido por Montoya en 2005.

"Fue la sesión más extraña que creo haber hecho en mi vida, el viernes más extraño", resumió Carlos Sainz al final del primer día.

El madrileño de McLaren terminó 14º, a 3 segundos del mejor, y con una marca de 1:31.498 en la segunda práctica: "Creo que esperábamos rodar aquí en 1:23 o 1:24, y por la mañana estábamos haciendo 1:45. Puedes imaginar lo difícil y complicado que fue".

Aun así, como recuerdan sus rivales, son las mismas condiciones para todos, y dar la vuelta a la situación es un reto que está encantado de asumir: "Fue muy extraño, pero al mismo tiempo es un buen desafío para ingenieros y pilotos, un desafío diferente que estoy listo para aceptar y ver qué sucede".

En el estreno del viernes, Carlos sufrió problemas de fiabilidad, un contratiempo eléctrico en el motor que redujo su actividad en pista. Sus mecánicos trataron de solucionarlo, pero su MCL35 se detuvo a falta de 27 minutos, y su jornada se vio lastrada.

"No es lo ideal perder todas esas vueltas por la mañana, sobre todo porque es una pista nueva para mí y las condiciones son muy difíciles. Es algo que debemos analizar para asegurarnos de que no vuelva a suceder, pero afortunadamente pude recuperar algunas vueltas en la FP2 y me siento listo para mañana", dijo el #55.

Por último, cuando se le preguntó si su 'sueño' de pilotar en el circuito de Estambul se había cumplido de manera feliz, Carlos concluyó: "No fue como esperaba debido al asfalto de la pista. De todos modos, hoy hice la curva 8 a fondo, incluso con este agarre, lo que muestra lo rápidos y sorprendentes que serían estos coches sin los problemas que estamos teniendo con el asfalto. Pero debería mejorar durante el fin de semana".

