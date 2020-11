Sainz, sancionado para la parrilla de la F1 en Turquía

La mala decisión estratégica de McLaren en la Q2, al optar salir con intermedios con sus dos monoplazas, le costó a Carlos Sainz entrar entre los 10 mejores este alocado sábado. Pero los comisarios ahondaron la herida una hora después de acabar la clasificación.

Tras haber cambiado a los neumáticos de lluvia extrema, Sainz salió de boxes cuando Checo Pérez llegaba a la curva 1. El de Racing Point le atrapó en las curvas 2/3 y el español, ante el spray en suspensión no pudo verle.

Las quejas del mexicano no se hicieron esperar por la radio del equipo y los comisarios de la FIA anunciaron que lo investigarían tras la clasificación. Después de haber escuchado a los dos implicados y a sus equipos, estos han decidido señalar a Sainz como culpable por haber obstaculizado "innecesariamente" durante varias curvas a Pérez.

"Aunque las condiciones extraordinarias del circuito influyeron en la situación, las comunicaciones por radio del equipo avisaron claramente a Sainz que Pérez estaba detrás", aseguran los jueces en su comunicado.

Así, decidieron imponerle tres puestos en la parrilla en base al artículo 31.5 del reglamento deportivo de la F1, y un punto de sanción en su carnet, el único que ha acumulado en los últimos 12 meses.

Eso relega al español hasta el 16º puesto en parrilla provisionalmente, ya que los comisarios anunciaron que revisarían los tiempos de todos los que mejoraron al final de la Q1 con bandera amarilla en la curva 8 por la salida de pista de Nicholas Latifi.

Sainz pidió algo de clemencia para los comisarios tras bajarse del monoplaza después de marcar el 13º mejor tiempo en Q2, pero estos no han atendido a su petición.

"No lo sé, no veo, no se ve, intentas salir de boxes y calentar neumáticos y espero que los comisarios tengan todo eso en cuenta, que ha sido una clasificación muy rara, fuera de lo normal, y que todo el mundo estábamos ahí intentando calentar neumáticos, con los retrovisores mojados… no se puede hacer nada", comentó el madrileño.

Las fotos de la clasificación del GP de Turquía 2020 de F1

Dale al 'Play' y disfruta