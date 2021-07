Sainz avisa: Ferrari sufrirá en Silverstone

El piloto español de Ferrari aterriza en Silverstone séptimo de la general de la Fórmula 1 2021, después de un sexto y un quinto en la doble cita de Austria y tras el cero del equipo italiano en Paul Ricard.

Los problemas con la gestión y la degradación de los neumáticos delanteros han sido un quebradero de cabeza para los de Maranello en estos primeros cuatro meses de temporada y Sainz espera que vuelvan a castigarles este fin de semana en el GP de Gran Bretaña.

"Sinceramente, creo que la competitividad que vimos en Austria en carrera se debió a las características del circuito. Para dejarlo claro, Silverstone y Paul Ricard, son pistas con exigencia en los neumáticos delanteros, lo que significa que se degradan mucho. Y por eso esperamos sufrir un poco aquí en la carrera, porque degradamos los neumáticos delanteros", apuntó Sainz este jueves.

"Austria es una pista que degrada los traseros, y por eso creemos que fuimos relativamente competitivos en carrera, porque somos mejores con los traseros. Así que no, no creo que nos ayude tener dos carreras aquí, en todo caso debería hacer las cosas aún más difíciles. Somos conscientes de la exigencia de Silverstone con los neumáticos y esto podría ser una gran limitación para nosotros este fin de semana. Pero sabemos nuestras limitaciones, que podemos sufrir en estos circuitos, y tendremos que sacar el máximo para poder estar ahí arriba desde el principio".

Por su parte, Charles Leclerc, que está dos puntos por delante del español en la general, añadió: "En Austria fuimos un poco menos fuertes en la clasificación, pero muy fuertes en la carrera. Esperemos que aquí podamos ir mejor en clasificación y luego mantengamos el ritmo en carrera. Pero no nos olvidemos de lo que pasó en Paul Ricard, donde también tuvimos ese problema con los neumáticos delanteros. Con suerte, habremos hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para evitar ese problema este fin de semana".

Pirelli estrenará este fin de semana la nueva construcción de sus neumáticos que los pilotos ya probaron en el Red Bull Ring, pero Sainz no espera que baraje las cartas.

"Vamos a ver, de momento, por lo que probé en Austria y los datos que obtuvimos, no sentimos grandes diferencias en términos de equilibrio, no veo por qué deberíamos sufrir más o menos. La sensación es un poco diferente, pero no es el equilibrio en sí, así que es un poco técnico y específico para comentarlo en una rueda de prensa. No esperéis grandes cambios", subrayó.

¡Atento a los horarios!: Horarios de F1 en Silverstone: con clasificación sprint y carrera

Y también este fin de semana la F1 estrena su formato de carreras clasificatorias al sprint, por lo que los pilotos y los equipos tendrán que afrontar un plan de trabajo notablemente distinto.

“No va a ser fácil, desde luego, hay muchas conversaciones en marcha, de estrategia y de muchas cosas. En Maranello han sido dos semanas intensas analizando el sistema y cómo funcionará. Nos dará un trabajo extra este fin de semana. Es curioso, porque cuando tienes 20-23 carreras, cada fin de semana es muy similar y todo se vuelve un poco monótono, pero este tipo de cambio al menos es refrescante y nos permitirá jugar un poco más con la estrategia y demás", reconoció el español.

"Será divertido y desde el punto de vista del piloto, no creo que cambie mucho, quizás clasificar con menos entrenamientos no ayudará, sobre todo a mí, que nunca he estado en Silverstone con Ferrari y no será fácil. Pero aparte de eso, veremos cómo va todo".

Sainz también dejó claro que no pensará en el domingo cuando salga a competir a la carrera al sprint del sábado, y asegura que no cree que nadie en la parrilla peque de precavido.

“Sinceramente, conociendo a los pilotos de F1, por cómo competimos en las primeras vueltas, no creo que en las primeras 5-6 curvas pensemos mucho en el domingo. Al menos yo iré a por ello. Pero una vez que la carrera se asiente, quizás sí empecemos a pensar en el domingo. Hablo por mí, no creo que al llegar a la curva 3 piense ‘Oh, hay riesgo’, estaré compitiendo", concluyó.