Declaraciones

Fórmula 1 GP de México

Sainz, 15º en México tras "problemas con el equilibrio y el sobrecalentamiento"

Carlos Sainz no pudo luchar por los puntos en el GP de México 2026 de la Fórmula 1 por una serie de problemas en su Williams.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 23:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz analizó su carrera en el Gran Premio de México 2026, en la que volvió a tener dificultades para sacar el máximo partido a su Williams, teniendo que conformarse con un 15º puesto alejado del top 10 que daba derecho a los puntos.

El piloto español explicó que su carrera había empezado con buenas sensaciones, aunque perdió terreno en la salida. La estrategia de una parada que tenía prevista parecía estar funcionando, pero la segunda reanudación complicó sus opciones.

"Estábamos haciendo una buena primera parte de la carrera, aunque perdí terreno en la salida y acabé haciendo una parada, que era mi idea desde el principio y parecía estar funcionando. Íbamos por buen camino para sacar el máximo partido a lo que tenía", explicó el piloto de Williams.

Sin embargo, la situación cambió después de la segunda reanudación. Sainz volvió a perder posiciones y comenzó a sufrir problemas de equilibrio y sobrecalentamiento, factores que dificultaron su progresión en un circuito donde adelantar resulta ser especialmente complicado.

"Luego, en la segunda reanudación, volví a perder terreno en la salida y tuve algunos problemas más con el equilibrio del coche, con el sobrecalentamiento y, una vez que pierdes posiciones en pista aquí, es realmente difícil adelantar", reconoció.

Resumen y resultados de la carrera:

Sainz critica la elección de neumáticos de Pirelli

El madrileño también se mostró crítico con el comportamiento de los neumáticos durante toda la carrera. Según su análisis, el compuesto blando volvió a ser claramente superior, una tendencia que ya considera demasiado habitual en la máxima categoría.

"Claramente era un neumático superior al resto. Es interesante saber que el compuesto más blando es siempre el más rápido en todas partes este año; claramente es algo que no hemos acertado del todo con los compuestos de Pirelli".

"Por la razón que sea, los blandos no son lo suficientemente blandos y los duros son muy duros, así que resulta una estrategia un poco complicada de encajar", añadió el piloto madrileño de la Fórmula 1.

Sus declaraciones ponen el foco en uno de los aspectos que más condicionan las carreras de esta temporada: la capacidad de los equipos para encontrar una estrategia diferente o competitiva cuando un compuesto destaca claramente sobre todos los demás.

También puedes leer:

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Hamilton pide "conversaciones serias" en Ferrari tras otro toque con Leclerc

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!





Así es Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Así es Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia de la F1





Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja

Más de

Carlos Sainz





México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen





A qué hora fue la carrera de F1 en México 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 20 h



A qué hora fue la carrera de F1 en México 2026





Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



56 min



Directo F1: Carrera de México con Live Timing - Antonelli, camino de ser campeón

Más de

Williams





Vowles contesta a Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 h



Vowles contesta a Alonso: "Sus comentarios no se sostienen"





La parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



20 h



La parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones





Así os contamos la clasificación del GP de México 2026 de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Así os contamos la clasificación del GP de México 2026 de la F1

Últimas noticias





Vídeo: el bonito mensaje de Vettel a Antonelli tras superar su récord de campeón más joven



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



4 min



Vídeo: el bonito mensaje de Vettel a Antonelli tras superar su récord de campeón más joven





Sainz, 15º en México tras "problemas con el equilibrio y el sobrecalentamiento"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



12 min



Sainz, 15º en México tras "problemas con el equilibrio y el sobrecalentamiento"





Hamilton pide "conversaciones serias" en Ferrari tras otro toque con Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



33 min



Hamilton pide "conversaciones serias" en Ferrari tras otro toque con Leclerc





Antonelli, emocionado, se queda "sin palabras" tras conquistar el título de F1 en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



37 min



Antonelli, emocionado, se queda "sin palabras" tras conquistar el título de F1 en México

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse