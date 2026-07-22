Cómo los motores V8 de 2031 podrían ser la salvación... o un nuevo problema

Siempre ha resultado un tanto extraño hablar del reglamento de las futuras unidades de potencia incluso antes de que entrara en vigor el actual, pero la tibia acogida que ha recibido no ha hecho más que alimentar la reflexión sobre qué es la Fórmula 1, qué debería ser y en qué podría convertirse a corto plazo.

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Dado el tiempo que requiere poner de acuerdo a los fabricantes y desarrollar un nuevo reglamento de motores, ese futuro empieza ahora. Las conversaciones sobre los detalles de las normas previstas para 2031 deberían acelerarse en breve, especialmente si el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, consigue el consenso necesario para adelantar esa nueva era una temporada.

Todavía quedan muchas reuniones formales por celebrarse. Pero, para tomar prestada una expresión de James Vowles, la dirección está clara: motores V8 atmosféricos con un componente eléctrico mucho menos relevante y combustibles sostenibles. Más ruido, menos peso, menor coste y mayor sencillez. Menos ahorro de energía y más vueltas a fondo. Si eres piloto o simplemente un aficionado a las carreras, suena casi demasiado bueno para ser verdad.

Sobre el papel, la propuesta ofrece varias oportunidades. Conseguir un sonido más visceral de los motores debería atraer a una gran parte de la afición, aunque más ruido no implica necesariamente un mejor espectáculo.

Reducir el peso de los motores y eliminar las grandes baterías también ayudaría a combatir la preocupante tendencia de los últimos veinte años, en los que los monoplazas no han dejado de ganar kilos. Eso ha tenido un impacto negativo tanto en el espectáculo como en la conducción e incluso en la seguridad, aunque parte de ese incremento de peso haya servido para reforzar las estructuras de protección.

Garantizar que las unidades de potencia sean más simples y baratas no solo rebajaría la barrera de entrada para los fabricantes actuales y futuros. Como señalaron recientemente tanto Ben Sulayem como el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, una normativa menos compleja podría permitir a la FIA designar un fabricante independiente de motores y eliminar el concepto de equipos cliente, obligando a las escuderías a fabricar su propio propulsor o a alquilar uno estándar.

El impulso hacia motores más sencillos abre la puerta a un proveedor independiente. Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La FIA también podría ir un paso más allá e imponer cajas de cambios estandarizadas, una idea que ha ido ganando fuerza dentro del paddock. Varios equipos, tanto públicamente como en privado, se preguntan por qué siguen invirtiendo tantos recursos en componentes invisibles para el público y que apenas marcan diferencias de rendimiento. Alpine, de hecho, ha dado marcha atrás en su intención inicial de volver a fabricar sus propias cajas de cambios en 2027. Tras utilizar transmisiones Mercedes durante el primer año del nuevo reglamento, ahora ha decidido seguir confiando en ese suministro.

Quizá la mayor ventaja de regresar a una filosofía previa a 2014 sea la pureza de la conducción y de las carreras. Algo que debería satisfacer tanto a pilotos como a aficionados y, además, hacer que la Fórmula 1 resulte mucho más fácil de entender. Las actuales unidades de potencia son tan complejas que algunas de sus peculiaridades y comportamientos al volante son extremadamente difíciles de explicar.

¿Podría el regreso del V8 traer consecuencias inesperadas?

Garantizar que los equipos ya no puedan colaborar entre sí preservando su independencia técnica parece una idea razonable sobre el papel. Pondría fin al eterno debate sobre Mercedes y Ferrari y la supuesta influencia que ejercen sobre sus equipos cliente, además de aliviar parte de las dudas en torno al modelo de múltiples escuderías de Red Bull.

No hace falta demasiada imaginación para prever que los grandes fabricantes empezarán a presionar para obtener algún tipo de ventaja de rendimiento respecto a esos motores suministrados por terceros.

Pero ofrecer una alternativa al estilo Cosworth tendrá que hacerse correctamente, porque también existe el riesgo de erosionar el ecosistema de fabricantes sobre el que se ha construido la Fórmula 1. Si el reglamento actual ha dejado una lección, especialmente con sus mal implementados mecanismos para igualar prestaciones, es que la F1 debe decidir si quiere que las unidades de potencia sigan siendo un factor diferencial de rendimiento, al igual que la aerodinámica, o no.

Históricamente siempre ha sido así, pero el sistema ADUO y sus detallados tokens de mejora cada vez que el V6 de un fabricante queda un 2% por detrás parecen apuntar en otra dirección. Lo que nació como una ayuda para fabricantes nuevos con dificultades se ha convertido en un campo de batalla político por unas pocas décimas de potencia.

Por si aún no lo sabes...: Fórmula 1 Qué es el ADUO de los motores de la F1 2026, qué significa y cómo funciona

No se trata exactamente de un Balance of Performance. Los fabricantes siguen teniendo que desarrollar sus motores para recuperar terreno. Pero el sistema parece construido sobre una filosofía muy conservadora: evitar a toda costa un fracaso que provoque la marcha de alguno de los seis fabricantes actuales de la Fórmula 1.

La F1 teme repetir un caso como el de Honda en 2015, y por eso nació el sistema ADUO. Foto de: Dan Istitene / Getty Images

Si lo deseable es que apenas existan diferencias entre fabricantes, el motor independiente también plantea varios riesgos inherentes. ¿Por qué un gran constructor invertiría enormes recursos en desarrollar una unidad de potencia si un motor genérico, mucho más barato, ofrece un rendimiento similar y está disponible para equipos como McLaren o Williams, que así podrían concentrar sus esfuerzos en otras áreas?

No hace falta demasiada imaginación para pensar que los grandes fabricantes acabarán reclamando algún tipo de ventaja respecto a esos motores estándar, ya sea por diseño o mediante su integración con el chasis. Si la FIA cediera a esa presión, correría el riesgo de crear un campeonato de dos velocidades entre equipos fabricantes y no fabricantes.

La otra gran incógnita es hasta qué punto este regreso a tecnologías más antiguas será sostenible a largo plazo. Si hoy se vuelve a hablar de motores V8 es porque la industria ha corregido sus previsiones sobre la velocidad de adopción del coche eléctrico. Tanto fabricantes como gobiernos han suavizado en los últimos años sus ambiciosos planes de electrificación, y la Unión Europea ha dejado en suspenso la idea de prohibir los motores de combustión a partir de 2035.

Por ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos, especialmente en Norteamérica, han quedado por debajo de lo esperado, lo que ha hecho cambiar la visión de Audi sobre el reglamento de 2026, precisamente el que convenció a la marca para entrar en la Fórmula 1. Ahora observa con buenos ojos un cambio hacia motores V8 con una parte eléctrica mucho más reducida. La aparición de los combustibles sostenibles también está siendo clave para que los motores de mayor cilindrada vuelvan a estar de moda.

Sin embargo, las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 20 millones de unidades en 2025 y siguen creciendo con fuerza de cara a 2030. La tendencia actual no consiste en abandonar el coche eléctrico, sino en asumir una transición más lenta y realista hacia su adopción masiva.

Por eso, otro de los riesgos para la Fórmula 1 es que un V8 con una hibridación testimonial vuelva a quedarse desfasado respecto a la industria cuando finalmente llegue a la parrilla en 2030 o 2031. No es necesariamente una crítica, sino la consecuencia lógica del tiempo que requiere diseñar e implantar un nuevo reglamento de motores, un proceso que suele llevar alrededor de cuatro años. Pero es un aspecto que merece reflexión.

¿Acabará la Fórmula 1 regresando al futuro con los motores V8? Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images

Otra cuestión que alimenta el debate

La tercera gran pregunta es qué hacer con todo el combustible (sostenible) que consumirán los futuros monoplazas. Un sistema híbrido muy reducido supone renunciar a la extraordinaria eficiencia térmica de los actuales y anteriores motores turbo híbridos, un aspecto que probablemente la Fórmula 1 nunca ha sabido promocionar suficientemente.

Volver a utilizar grandes cantidades de combustible para completar la distancia de un gran premio anularía buena parte del ahorro de peso, al menos en condiciones de carrera, salvo que la Fórmula 1 recuperase los repostajes, prohibidos desde 2010. Pero, además de los riesgos de seguridad y del complicado mensaje de imagen pública que transmitiría sobre la eficiencia real de los monoplazas modernos, la F1 ha realizado un enorme esfuerzo para simplificar la logística del campeonato y reducir el transporte de material alrededor del mundo. Recuperar las plataformas de repostaje supondría un claro paso atrás.

¡Ojo a esto!: FÓRMULA 1 Por qué la F1 debería dejar de plantearse el regreso de los repostajes en 2031

Como ha demostrado la complicada introducción del reglamento de 2026, encontrar el equilibrio entre las necesidades deportivas y los intereses empresariales es extraordinariamente difícil. La Fórmula 1 necesita a los fabricantes, pero tampoco quiere depender de ellos. Quiere ofrecer carreras puras y llenas de adrenalina, pero también mantenerse como la máxima referencia tecnológica del automovilismo. Quiere premiar la excelencia en ingeniería, aunque no puede permitirse un escenario que no garantice una competencia relativamente igualada.

Esas contradicciones forman parte del complejo rompecabezas que la FIA y la dirección de la Fórmula 1 deberán resolver, evitando al mismo tiempo las numerosas trampas que aparecen en el camino.

Foto de: Peter Fox / Getty Images