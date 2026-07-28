Vowles admite el fracaso de Williams tras Hungría y pide perdón a Sainz y Albon

James Vowles hace autocrítica tras el GP de Hungría y admite que 2026 está prácticamente perdido y centra todos los esfuerzos de Williams en 2027.

Tras la prueba de Hungaroring, última cita antes del parón de verano de la Fórmula 1, en Williams no hubo lugar para buscar excusas tras otro fin de semana a cero. El FW48 nació con importantes problemas, entre ellos un sobrepeso que ha condicionado todo su desarrollo, por lo que la escudería británica ha pasado de pelear regularmente por los puntos y de subir al podio esporádicamente a rodar en la zona baja del pelotón.

El director del equipo, James Vowles, aprovechó el final de la primera mitad del curso para hacer un ejercicio de autocrítica poco habitual en la Fórmula 1.

"Ha sido una primera mitad de año increíblemente dura. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado sin descanso para que podamos volver a salir a flote tras este difícil comienzo de curso".

"Esto realmente nos ha hecho retroceder y ahora estamos haciendo todo lo que podemos a lo largo de esta temporada, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todo esté en su sitio para 2027 y más allá".

"Es una cantidad ingente de trabajo. Este invierno ha puesto de manifiesto todo lo que no está en su sitio, a un nivel que no esperábamos", añadió.

Uno de los momentos más llamativos de su reflexión llegó cuando hizo referencia a sus dos pilotos. Tanto Alex Albon como Carlos Sainz han defendido públicamente el proyecto durante todo el año, pese a verse relegados a luchar lejos de las posiciones que ambos esperaban ocupar tras el prometedor 2025 de Williams.

"En cuanto a Alex y Carlos, gracias y enhorabuena. Han estado a nuestro lado en todo momento y se han mantenido firmes a pesar de los problemas que tenían en la pista. Son dos pilotos increíbles y, se merecen, como mínimo, luchar por los puntos en cada fin de semana, pero no no se lo hemos permitido", dijo resignado.

Aunque Williams llevará novedades después del verano, Vowles rebajó las expectativa sobre un cambio radical de resultados y confirmó que el paquete previsto para el fin de semana de Bakú supondrá un pequeño paso adelante, insuficiente para revertir una temporada que consideran prácticamente perdida.

"Llegamos al parón de verano con frustración, pero también con el deseo de enderezar el rumbo de cara al futuro. Se acerca Bakú; supondrá un paso adelante, pero simplemente no será suficiente para para situarnos donde debemos estar esta temporada. Esa es la realidad, seguimos teniendo el mismo deseo de seguir mejorando".

"Tenemos que asentar los fundamentos, construir sobre las bases que tenemos mientras tanto, corregir los elementos que están claramente mal y volver con fuerza en el futuro", concluyó el director de Williams en la Fórmula 1, James Vowles.

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Alexander Albon, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images