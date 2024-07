Ocon ficha por Haas F1 para 2025 con un contrato "multianual"

Esteban Ocon será piloto de Haas F1 Team tras haber firmado un contrato por varios años a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1, tal y como anunció este jueves el equipo americano.

El piloto francés, que ahora mismo está en Alpine, formará dúo con el piloto de la Ferrari Academy Oliver Bearman, en lo que será una alineación 100% nueva en reemplazo de Nico Hulkenberg (quien se va a Sauber [Audi]) y Kevin Magnussen.

Este movimiento vincula a Ocon con el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, quien trabajó como ingeniero de carrera del piloto galo cuando completó su primera prueba con un F1 para lo que entonces era el equipo Lotus después de haber ganado el campeonato europeo de Fórmula 3 en 2014.

"Estoy encantado de que nos hayamos asegurado los servicios de Esteban Ocon para Haas F1 Team", dijo Komatsu en un comunicado del equipo. "Obviamente he sido consciente de su talento todo este tiempo".

"Mostró su talento en aquel entonces, tras sus buenas actuaciones en las categorías inferiores: acababa de ganar el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de 2014. Ahora Esteban se ha convertido en un talento consolidado en la Fórmula 1 y, por supuesto, ya sabe lo que es ganar una carrera aquí".

"La experiencia que aporta no sólo va en base a su talento, sino que también viene de trabajar para un equipo que es fabricante y será ventajoso para nosotros en cuanto a nuestro crecimiento como organización.

"Era vital que tuviéramos un piloto con experiencia al lado de Oliver Bearman. Creo que tenemos una pareja de pilotos hambrienta y dinámica y espero dar la bienvenida a Esteban a Haas en 2025", dijo.

Esteban Ocon, Alpine A524, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon había sido vinculado durante mucho tiempo con Haas, incluso antes de que se anunciara su salida de Alpine después de su costoso accidente con su actual compañero de equipo Pierre Gasly durante la carrera del GP de Mónaco de este año.

Haas ha anunciado el acuerdo como un "contrato de varios años" para Ocon sin especificar, mientras que el piloto francés se ha mostrado muy feliz con el acuerdo: "Estoy encantado de embarcarme en este nuevo capítulo en mi carrera en la Fórmula 1 y unirme a Haas desde el comienzo de la temporada 2025".

"Me uniré a un equipo de carreras muy ambicioso, cuyo espíritu, ética de trabajo e innegable trayectoria ascendente realmente me han impresionado. Me gustaría agradecer a Gene Haas [propietario del equipo] y a Ayao Komatsu su confianza y apoyo, así como destacar nuestras sinceras y fructíferas negociaciones durante estos últimos meses".

"A un nivel más personal, estoy muy feliz de trabajar con Ayao de nuevo, ya que estuvo en mi debut cuando me subí por primera vez a un coche de F1 durante con Lotus hace más de 10 años".

"Haas tiene planes emocionantes y objetivos claros para el futuro, estoy ansioso por trabajar con todos en Kannapolis, Banbury y Maranello, y ser parte de este gran proyecto", añadió.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En el comunicado de Haas publicado antes del GP de Bélgica de este fin de semana, Gene Haas enfatizó la importancia de que su equipo haya encontrado a un piloto con "un pedigrí reconocido en la Fórmula 1" para formar pareja con Bearman de cara al próximo año.

Ocon, quien también ha pasado por Manor y Force India después de llegar a la F1 en 2016 tras ganar el título de F3 en 2015 siendo un piloto novato, "sin duda encaja en este equipo", dijo Haas.

"Esteban ha demostrado su valía en los equipos para los que ha corrido como alguien que siempre está en la pelea y suma puntos, es esa continuidad la que estamos dispuestos a capitalizar mientras buscamos mayores ganancias de rendimiento en la pista".

"Tenemos una mezcla de juventud y experiencia en nuestra futura alineación de pilotos y estoy emocionado de ver los resultados", concluyó el propietario de la escudería americana.