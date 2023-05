Russell se culpa por tirar un podio "casi garantizado" en Mónaco

George Russell parecía que podía beneficiarse de una mala parada de Esteban Ocon y de una llamada tardía de Ferrari para montarle los intermedios a Carlos Sainz, para subir a la tercera posición del podio mientras la lluvia aumentaba en el último tercio de la carrera de Mónaco.

Pero después de su parada en boxes para montar también los intermedios en la vuelta 55, el piloto de Mercedes se distrajo con una bandera amarilla provocada por Lance Stroll y se unió al piloto canadiense de Aston Martin en la escapatoria de Mirabeau.

Eso no sólo hizo que Russell cayese detrás de Ocon y su compañero de equipo Lewis Hamilton, sino que cuando se reincorporó a la pista recibió un golpe de Sergio Pérez, lo que le costó al británico una penalización de cinco segundos por una reincorporación insegura.

"Me estoy pateando el culo porque la tercera posición estaba casi garantizada", dijo Russell al ser preguntado por Motorsport.com sobre su carrera.

"Había una bandera amarilla y tan pronto como toqué los frenos bloqueé y seguí a Stroll por la escapatoria. Es probablemente una lección de que cuando no estás concentrado, cometes esos errores".

"Probablemente, si no hubiera esa bandera amarilla, habría estado más centrado. No me habría salido seguramente y eso le ha costado al equipo una cómoda tercera posición", aseguró.

Tras su incidente con Checo Pérez, el piloto británico informó por radio de un comportamiento extraño en la parte trasera de su Mercedes W14. Pero una vez que el coche se asentó en la pista y los daños parecían mínimos, sugirió al equipo que le dejara pasar a Hamilton para protegerse de Leclerc, ya que era consciente de que su penalización de cinco segundos se añadiría tras la carrera.

"Definitivamente, dañé un poco el coche. No estaba seguro de si iba a poder continuar, pero se fue solucionando a medida que avanzaban las vueltas".

"Creo que el suelo se dobló en la parte trasera. Sentí incómodo el coche, pero fuimos los más rápidos en pista durante ese periodo. Así que no sé realmente lo que estaba pasando".

"Me estaban frenando Ocon y Lewis. No iba a arriesgar nada con Lewis en estas condiciones. Pero con esa penalización de cinco segundos, haberle pasado podría haber sido un buen colchón si Charles me hubiera alcanzado".

Pero como el piloto monegasco de Ferrari no podía recortar las distancias, Russell siguió detrás de Hamilton hasta cruzar la línea de meta en la quinta posición con 10 segundos de ventaja.

"No fue necesario al final, y le dije al equipo, que era una idea sin obligación y sin presión por mi parte y luego tan pronto como supe que estábamos a salvo, simplemente piloté y ya", añadió.

"Pero sí, es una amarga decepción cuando lo haces todo bien durante el 98% de la carrera, pero ese pequeño error cuesta todo", concluyó Russell.