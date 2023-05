Aston Martin F1 explica la estrategia de Alonso en Mónaco

El equipo Aston Martin tuvo en su mano la victoria en el Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1 después de una magistral vuelta de Fernando Alonso en la clasificación, en la que se quedó a pocas milésimas de Max Verstappen. Desde la segunda posición, debían tratar de hacer algo para sorprender al neerlandés, por eso optaron por ir a una estrategia alternativa empezando con los neumáticos duros, alargando más que el vigente campeón del mundo.

Sin embargo, el intento con el ovetense se vio frustrado cuando realizó una parada adicional cuando comenzó a llover. Eso hizo perder al español unos segundos clave que pudieron haberle valido el adelantamiento al de Red Bull, quien sin mucha presión por detrás, consiguió cruzar la línea de meta en la primera plaza.

El director de la escudería de Silverstone, Mike Krack, explicó lo sucedido con Fernando Alonso e indicó quiénes fueron los responsables de esa decisión estratégica: "Es una decisión conjunta, nuestro neumático duro ya tenía muchas vueltas y se estaba enfriando por el tiempo, así que sabíamos que debíamos entrar".

"Cuando lo hicimos, había algo de lluvia, pero no lo suficiente para nosotros, llovía mucho en la parte de atrás, pero no donde estábamos nosotros, por eso escogimos parar ahí, porque pensábamos que se estaba secando muy rápido", comentó a los micrófonos de DAZN. "Sin embargo, cuando Fernando [Alonso] salió, empezó a llover más, y eso no estaba en el radar. Fue una parada más de la planificada, pero no habría cambiado nada".

En cuanto a la carrera en sí, el luxemburgués cree que era imposible batir a Red Bull: "Es muy difícil, hemos visto al principio de la carrera que tenía un mejor ritmo, creo que incluso estaba gestionando en lugar a pesar de aumentar la diferencia. Nosotros hemos dejado ese margen para no destrozar los neumáticos, y también, a la vez, nos alejábamos a los coches de atrás esperando a ver cómo ose desenvolvía todo, porque no queríamos empezar igual que Max [Verstappen]".

"Eso es algo que decidimos antes de la carrera, intentar algo para llegar a la victoria, pero creo que no teníamos la suficiente velocidad como para retar a Max porque hemos visto que él lo tenía todo bajo control. Debíamos terminar la carrera, y el segundo lugar es el mejor resultado de nuestra corta historia, había que conseguirlo", comentó Krack, antes de volver a hablar sobre cuándo pueden lograr la ansiada 33 con Fernando Alonso. "Dije Barcelona, pero creo que va a ser más difícil, porque allí necesitas más del coche. Ahora intentaremos mejorar el coche, y llegarán, vamos a ir trayendo más cosas en las próximas carreras".

