Desde que se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1, el paddock se convirtió en toda una olla de rumores sobre quién sustituirá al británico en Mercedes. Muchos especulan sobre las posibilidades, desde Fernando Alonso a Carlos Sainz, pasando por Andrea Kimi Antonelli, algo que tan solo Toto Wolff y unos pocos afortunados sabrán antes de tiempo.

Y uno de los que puede tener la llave de ese secreto tan bien guardado en Brackley es George Russell. El inglés tendrá un nuevo compañero a su lado el próximo curso, aunque aseguró que no le importa quién este en el otro garaje porque ya se enfrentó al más laureado de la historia: "Van a ser unos meses interesantes para ver qué pasa, pero, por mi parte, he sido compañero de equipo con el que posiblemente sea el mejor piloto de todos los tiempos durante los dos últimos años, y no me preocupa en absoluto quién esté a mi lado".

"Quiero que me pongan a prueba contra los mejores, y creo que eso es lo que he tenido estos dos últimos años", aseguró el británico. "Ya sea un piloto experimentado o uno joven. Personalmente, creo que estoy en una posición inmejorable para ayudar al equipo a avanzar en su próxima etapa".

Sin embargo, el director de Mercedes suele hablar con él para dar con el nombre perfecto para el segundo asiento de la escudería, y reveló algo muy curioso: "Ya hemos tenido muchas conversaciones, y he estado mucho con Toto [Wolff] este invierno, así que ver los nombres de los pilotos aparecer en el teléfono ha sido bastante divertido, e incluso en mi teléfono también, he recibido algunas llamadas y mensajes de texto".

"Así que ha sido bastante interesante, pero, como equipo, estamos en una muy buena oportunidad y posición para entrar en este próximo capítulo, [después de] tanto éxito con Lewis [Hamilton] y Mercedes", explicó un George Russell que fue el único de la dupla en cosechar hasta el momento una victoria desde el cambio de reglamento a principios de 2022.

Además, al británico se le cuestionó sobre la cantidad de responsabilidad que tiene en la elección de un compañero en el conjunto alemán, y respondió: "Creo que para cualquier equipo es importante que haya buena armonía entre los pilotos, porque eso repercute en todos los ingenieros y en toda la escudería, pero en última instancia, la decisión es de Toto [Wolff] y de la junta [directiva]".

