Mercedes cree que la F1 falla en su intento de reducir el aire sucio

Ahora que la Fórmula 1 parece encaminarse a su tercer año consecutivo con un dominio absoluto de una sola escudería, se plantean varias preguntas sobre si las reglas que se introdujeron en 2022 fueron un fracaso. Los atrevidos cambios destinados a hacer las carreras más emocionantes y a reducir las diferencias no dieron sus frutos que se esperaban, puesto que Red Bull está al frente y los adelantamientos son cada vez más complejos.

Sin embargo, el director técnico de Mercedes, James Allison, cree que el hecho de que los austriacos ganen en casi todos los grandes premios no es culpa de las normas, ya que corresponde a los otros equipos hacer un mejor trabajo. Además, consideró que hay aspectos importantes que podrían haberse hecho mejor para incrementar el espectáculo.

En concreto, sugirió que el enfoque de la FIA de intentar deshacerse del aire sucio para permitir a los monoplazas seguirse de cerca, sin prestar tanta atención a otras áreas clave como el comportamiento de los neumáticos, fue erróneo. Cuando se le preguntó si el reglamento no consiguió mejorar las carreras porque Red Bull seguía dominando, respondió: "No creo que hayan falado en esos términos, porque nuestra labor es intentar asegurarnos de que podemos plantear una buena lucha".

"Sin embargo, hay cosas en las normas que no nos vienen bien a ninguno. No creo que sea sensato tener coches que se pegan al suelo de la forma en la que lo hacen ahora, y la idea de que se consiguen buenas carreras controlando el aire sucio, ignorando los neumáticos…", aseguró el inglés. "Toda la idea de controlar el aire sucio, es una especie de desafío".

"Se ha probado de forma bastante evidente, pero Red Bull está haciendo un buen trabajo, y los demás tenemos el deber de hacerlo mejor. No creo que sea culpa del organismo que lo regula", continuó el máximo responsable en al área técnica del Mercedes.

La FIA trabaja en una nueva normativa para 2026, y James Allison cree que deben extraer lecciones de lo que no funcionó en los últimos años. Y sugirió que un elemento crítico de la actual generación de monoplazas, relacionado con el poder del suelo y el difusor para producir carga aerodinámica y que hace que la gestión de la altura trasera del coche sea tan crítica para el rendimiento, es algo que debería evitarse en el futuro.

"No creo que haya nada malo en particular en los fondos [de los coches] con el efecto suelo, pero la disposición de estos, que tienen una respuesta a la altura trasera que no es buena, eso no es algo que debamos llevar a 2026", dijo, antes de que se le preguntara si solo él pensaba así. "Entre los equipos, esa sería una respuesta aceptada. La FIA sigue pensando en la gestión del aire sucio por encima de todo, y sería útil que hubiera un enfoque más equilibrado".

