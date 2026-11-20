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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"

George Russell no cree que Mercedes haya sido el equipo más rápido en la primera jornada del GP de Las Vegas 2026 de la F1, pese a liderar la FP2.

Juanjo Sáez

Editado: 20 nov 2026, 6:44

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si bien George Russell lideró la tabla de tiempo al final de la jornada del viernes en el GP de Las Vegas con un mejor crono de 1:47.272, el piloto de Mercedes aseguró que el W17 realmente no había sido el coche más rápido.

El británico cree que tanto McLaren como Ferrari parecían ser más rápidos que Mercedes en la pista mojada de Las Vegas, por lo que el equipo deberá analizar los datos.

"Siendo realistas, aunque hayamos terminado en lo más alto, hoy no hemos sido el equipo más rápido. McLaren parecía muy rápido y Charles [Leclerc] también lo fue en algunos momentos. Nosotros simplemente marcamos nuestra mejor vuelta en el momento en que la pista estaba más seca".

"Por lo tanto, hay algunas cosas que debemos analizar, porque la semana pasada fuimos muy competitivos sobre mojado, pero hoy tanto Kimi como yo nos hemos quedado lejos del ritmo", explicó.

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De cara al resto del fin de semana, con una previsión que no espera lluvia, George Russell admite que la una sesión de entrenamientos libres del sábado será clave para entender el desgaste de los neumáticos, que podría ser clave en la carrera del domingo.

"Intentaremos hacer tandas lo más largas posible. Creo que nadie sabe cómo será el desgaste de los neumáticos el domingo".

"El año pasado fue una carrera fácil a una sola parada, pero el año anterior hubo mucho desgaste y se necesitaron dos paradas. Así que hay preguntas que queremos resolver, pero probablemente no sabremos las respuestas hasta el día de la carrera", dijo.

No obstante, Russell confía en sus opciones, ya que últimamente se siente con más confianza y, además, el trazado urbano de Las Vegas admite que es de su agrado.

"Ahora mismo me siento bien. Ya sabéis que en las dos últimas carreras salí desde la primera línea y nuestro rendimiento fue mucho más sólido".

"Este es un circuito que me gusta, así que espero pasar un buen fin de semana", concluyó un George Russell que tendrá que luchar para recuperar el subcampeonato en la clasificación de pilotos de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

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