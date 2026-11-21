Fórmula 1 GP de Las Vegas

Antonelli se saltó el plan de Mercedes en Las Vegas y Russell quiere hablar con él

Antonelli fue el más rápido en la clasificación de Las Vegas, con Russell tercero, pero la estrategia de Mercedes no salió según lo previsto.

Ed Hardy

Publicado: 21 nov 2026, 18:31

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George Russell y Andrea Kimi Antonelli hablarán en privado sobre lo sucedido durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, después de la confusión generada por las órdenes de equipo y las posiciones en pista.

El tráfico tuvo un papel fundamental en la clasificación del viernes por la noche, con los pilotos poco dispuestos a ser los primeros en salir a pista, teniendo en cuenta la enorme ventaja que supone aprovechar un rebufo en un circuito urbano de baja carga aerodinámica.

A ello se sumaba la complejidad de que cinco pilotos tenían sanciones en la parrilla, por lo que su principal cometido era ayudar a sus compañeros de equipo, como hizo Oliver Bearman, de Haas, al darle un rebufo a Rafael Cámara en la Q1.

Antonelli era otro de los sancionados, con cinco posiciones de penalización por estrenar un motor, así que el plan consistía en ofrecerle el rebufo a Russell en la lucha por la pole. Sin embargo, la estrategia no tardó en venirse abajo.

Y es que los dos Mercedes se encontraron atrapados en un grupo de coches, con los Alpine y los Racing Bulls por delante antes de la última vuelta, llegando incluso a rodar tres en paralelo mientras todos intentaban encontrar algo de espacio.

Finalmente, Antonelli levantó el pie en la curva 5, mientras que Russell, a regañadientes, acabó siendo el primero del grupo en iniciar su vuelta. El campeón del mundo de 2026 terminó marcando el mejor tiempo de la clasificación, con su compañero tercero, a 0,331 segundos.

Así, cuando le preguntaron después si esperaba recibir ayuda de Antonelli, Russell respondió: "Sigue siendo importante, si tienes una sanción en la parrilla, salir lo más arriba posible".

"Pero lo hablaremos en privado y podremos discutirlo. Creo que mañana todo estará muy igualado entre todos, de forma similar a Monza. Será muy complicado escaparse del grupo".

"Me habría gustado conseguir la pole, pero creo que saliendo desde cualquiera de las siete primeras posiciones estás en la lucha".

La situación llevó al jefe de Mercedes, Toto Wolff, a mostrar su incredulidad ante el hecho de que Antonelli hubiera conseguido el mejor tiempo, especialmente porque Russell no pudo cumplir su petición de salir de boxes en segunda posición.

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"Es muy arriesgado", añadió Russell, que compartirá la primera fila con Max Verstappen, de Red Bull, debido a la sanción de Antonelli.

"Kimi consiguió la pole, pero si hubiera empezado la vuelta un segundo más tarde, no habría llegado a tiempo para completarla".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Es muy difícil organizarlo porque todo el mundo busca lo mismo, y además el hecho de que la mitad de los coches estuvieran haciendo vueltas de preparación y la otra mitad no también lo complicó".

"Si pudieras elegir, te colocarías al final de un grupo de nueve coches, con unos tres segundos de distancia. Esa sería la situación ideal".

"Pero eso es lo que busca todo el mundo, así que es un poco como Monza 2019".

Aunque levantar el pie acabó dándole a Antonelli el espacio necesario para marcar su mejor vuelta, un 1:33.893, la decisión también podría haberle salido cara, ya que cruzó la línea de meta por muy poco antes de que terminara el tiempo para iniciar su último intento.

"Como ha dicho George, hablaremos de ello porque siempre nos han mandado salir delante durante la clasificación", explicó Antonelli.

"Lo de la curva 5 fue completamente decisión mía. Como he dicho, para empezar estábamos tres coches en paralelo y simplemente pensé: '¿Sabes qué? Voy a levantar el pie'".

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Fue complicado porque, para empezar, casi no llego a tiempo antes de que apareciera la bandera a cuadros**. Sí, conseguí un rebufo enorme, pero también estaba tan cerca del coche de delante que tomar la curva fue realmente difícil por el aire sucio y todo lo demás".**

"Ya llevamos una configuración de menor carga aerodinámica, así que notas todavía más la pérdida de carga cuando sigues a otro coche".

"Pero, en general, fue una de esas situaciones en las que piensas que estás perdido y, al final, resulta que todo sale bien".

"En la curva 5 simplemente decidí levantar el pie. No sabía realmente lo justo que iba de tiempo. Probablemente lo habría hecho de otra manera, pero, visto en retrospectiva, al final salió bien".

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