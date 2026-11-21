Declaraciones
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Toto Wolff cree que Russell estaba en "la posición perfecta" para lograr la pole en Las Vegas
George Russell acabó por detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, y de Max Verstappen, de Red Bull, en la clasificación de la F1 2026 en Las Vegas.
Ed Hardy
Editado: 21 nov 2026, 6:36
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que George Russell, estaba en "la posición perfecta" para hacerse con la pole del Gran Premio de Las Vegas, un honor que logró su compañero Andrea Kimi Antonelli, auque finalmente recayó en Max Verstappen.
El piloto de Red Bull saldrá desde la primera posición en la carrera, con Russell justo por detrás, ya que Kimi Antonelli montó un nuevo motor de combustión interna a principios del fin de semana y eso le costó perder cinco posiciones en la parrilla.
Por ello, el papel del italiano en la Q3 consistía en un inicio en intentar ayudar a Russell con un rebufo. Sin embargo, el tráfico suele ser un problema en el circuito urbano de Las Vegas, donde se utiliza poca carga aerodinámica, como quedó patente al agruparse todos los coches de Mercedes, McLaren, Racing Bulls, Alpine y Red Bull antes de la última curva.
Ninguno de los dos pilotos quería salir primero y Antonelli acabó dejando caer hacia atrás, lo que hizo que Russell no recibiera el rebufo del italiano, pero Wolff sigue sin creer que eso explique que no consiguiera la pole.
"Para mí, George tenía la posición perfecta", dijo Toto Wolff a Sky Sports. "Estaba a unos cuatro segundos del coche que le precedía. Tenemos que averiguarlo, porque creo que hubo algún tipo de… en la curva siete, ocho, nueve, algo así, ya sea un error o que pasara otra cosa".
"No lo sé, para ser sincero, pero parecía la posición ideal para una vuelta de pole, ya que fue el más rápido en todo momento", aseguró.
Relacionado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes
Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images
Russell siguió al debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, y mejoró su primera vuelta en la Q3 en dos décimas para marcar un tiempo de 1:34,224, mientras que Antonelli cruzó la línea de meta por los pelos para empezar su último giro.
Eso permitió al campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026 pasar del sexto puesto al primero, y un desconcertado Toto Wolff "no tenía ni idea" cuando se le pidió que explicara cómo Antonelli había logrado el mejor tiempo.
"Como estratega, pensábamos que Kimi o bien no completaría la vuelta o bien estaría muy cerca de Lindblad, y cruzó la línea de meta 1,4 segundos por detrás, y eso fue todo".
"Así que no entiendo cómo, estando tan cerca, se puede incluso marcar este tiempo".
Pero esto da lugar a un enfrentamiento fascinante entre Verstappen y Russell, que ya tuvieron sus más y sus menos en la FP3, una sesión en la que destacó el británico, que también fue el más rápido en la Q1.
"Bueno, será todo un espectáculo", dijo Wolff. "Si intentan tomar las primeras curvas juntos, todos estaremos atentos".
Apunta para mañana:
Fórmula 1A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Fórmula 1Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Alonso: "Cuando los rivales van detrás de un motor Honda, dejan unos metros extra"
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Ed Hardy
Pirelli vuelve a introducir un límite de vueltas para los neumáticos en Qatar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
19 h
Pirelli vuelve a introducir un límite de vueltas para los neumáticos en Qatar
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
22 h
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Antonelli avisa que las polémicas carreras 'yo-yo' volverán en Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 d
Antonelli avisa que las polémicas carreras 'yo-yo' volverán en Las Vegas
Más de
George Russell
Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
40 min
Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado
Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole
Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
12 min
Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing
Más de
Mercedes
Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!
Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 h
Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas
Últimas noticias
Toto Wolff cree que Russell estaba en "la posición perfecta" para lograr la pole en Las Vegas
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
7 min
Toto Wolff cree que Russell estaba en "la posición perfecta" para lograr la pole en Las Vegas
Alonso: "Cuando los rivales van detrás de un motor Honda, dejan unos metros extra"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
13 min
Alonso: "Cuando los rivales van detrás de un motor Honda, dejan unos metros extra"
Leclerc estalla en Las Vegas: "Estoy cabreado, perdemos un segundo solo en las rectas"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
16 min
Leclerc estalla en Las Vegas: "Estoy cabreado, perdemos un segundo solo en las rectas"
Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
40 min
Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse