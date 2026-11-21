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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Toto Wolff cree que Russell estaba en "la posición perfecta" para lograr la pole en Las Vegas

George Russell acabó por detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, y de Max Verstappen, de Red Bull, en la clasificación de la F1 2026 en Las Vegas.

Ed Hardy

Editado: 21 nov 2026, 6:36

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El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que George Russell, estaba en "la posición perfecta" para hacerse con la pole del Gran Premio de Las Vegas, un honor que logró su compañero Andrea Kimi Antonelli, auque finalmente recayó en Max Verstappen.

El piloto de Red Bull saldrá desde la primera posición en la carrera, con Russell justo por detrás, ya que Kimi Antonelli montó un nuevo motor de combustión interna a principios del fin de semana y eso le costó perder cinco posiciones en la parrilla.

Por ello, el papel del italiano en la Q3 consistía en un inicio en intentar ayudar a Russell con un rebufo. Sin embargo, el tráfico suele ser un problema en el circuito urbano de Las Vegas, donde se utiliza poca carga aerodinámica, como quedó patente al agruparse todos los coches de Mercedes, McLaren, Racing Bulls, Alpine y Red Bull antes de la última curva.

Ninguno de los dos pilotos quería salir primero y Antonelli acabó dejando caer hacia atrás, lo que hizo que Russell no recibiera el rebufo del italiano, pero Wolff sigue sin creer que eso explique que no consiguiera la pole.

"Para mí, George tenía la posición perfecta", dijo Toto Wolff a Sky Sports. "Estaba a unos cuatro segundos del coche que le precedía. Tenemos que averiguarlo, porque creo que hubo algún tipo de… en la curva siete, ocho, nueve, algo así, ya sea un error o que pasara otra cosa".

"No lo sé, para ser sincero, pero parecía la posición ideal para una vuelta de pole, ya que fue el más rápido en todo momento", aseguró.

Relacionado:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Russell siguió al debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, y mejoró su primera vuelta en la Q3 en dos décimas para marcar un tiempo de 1:34,224, mientras que Antonelli cruzó la línea de meta por los pelos para empezar su último giro.

Eso permitió al campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026 pasar del sexto puesto al primero, y un desconcertado Toto Wolff "no tenía ni idea" cuando se le pidió que explicara cómo Antonelli había logrado el mejor tiempo.

"Como estratega, pensábamos que Kimi o bien no completaría la vuelta o bien estaría muy cerca de Lindblad, y cruzó la línea de meta 1,4 segundos por detrás, y eso fue todo".

"Así que no entiendo cómo, estando tan cerca, se puede incluso marcar este tiempo".

Pero esto da lugar a un enfrentamiento fascinante entre Verstappen y Russell, que ya tuvieron sus más y sus menos en la FP3, una sesión en la que destacó el británico, que también fue el más rápido en la Q1.

"Bueno, será todo un espectáculo", dijo Wolff. "Si intentan tomar las primeras curvas juntos, todos estaremos atentos".

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